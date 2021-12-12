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Добірна лайка та погрози бійцям на блокпосту. Неприємність із заступником голови МВС (відео)

Ксения Тесленко Ксения Тесленко Редакторка
12 грудня, 05:20
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Наразі наказ підписано і Гогілашвілі відсторонено з посади
Гогілашвілі на підвищених тонах спілкувався з поліцейським. Колаж "Сьогодні"
Гогілашвілі на підвищених тонах спілкувався з поліцейським. Колаж "Сьогодні"

Обклав поліцейських добірною лайкою за те, що зупинили його автомобіль. До гучного скандалу потрапив заступник міністра внутрішніх справ. Олександра Гогілашвілі зупинили на блокпості у Краматорську для перевірки документів. Чиновник влаштував бійку, погрожував працівникам поліції і прагнув битися. Чим це обернеться для чиновника? – Розкаже Єгор Логінов.

Подробиці інциденту

Два позашляховики на в'їзді до Краматорська, ігноруючи вимогу поліції на блокпості зупинитися, проїжджають ще кілька метрів. За хвилину з салону вискакує розлючений чоловік та влаштовує правоохоронцям зухвалий скандал. Мовляв, як вони зважилися зупинити його автомобіль, адже він сам заступник міністра внутрішніх справ Олександр Гогілашвілі.

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Погрожуючи своєю посадою, Гогілашвілі на підвищених тонах спілкувався з поліцейським і вимагав, щоб ті назвали свої імена та номери жетонів, вказуючи на те, що після цього інциденту вони матимуть неприємності.

"Дружок, якби ти повівся по-людськи, ти б цього не почув", – сказав він.

Але насправді після цієї промови неприємності почалися вже у самого заступника міністра. На своїй офіційній сторінці у соцмережі міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив – ініціює службову перевірку.

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"На період дисциплінарного провадження пропонуватиму уряду усунути Олександра Гогілашвілі з посади, для чого підписав відповідне подання до Кабінету міністрів України", – заявив Монастирський.

Наразі наказ підписаний і Гогілашвілі відсторонений від посади, але військові юристи відзначають – своїми діями високопосадовець заробив на реальний тюремний строк. Ось на цих кадрах видно, як він смикає та штовхає людину зі зброєю під час несення служби. Що неприпустимо, а особливо у зоні бойових дій.

"Він скоїв дисциплінарне правопорушення і він за це повинен бути звільнений негайно, якщо у нього є совість – він повинен сам писати заяву на звільнення. Він скоїв адміністративне правопорушення, чинячи опір поліції, а також у його подиху є склад кримінального злочину. Якщо говорити про хуліганство – то це від 7 до 12 років позбавлення волі", – сказав юрист-міжнародник, правозахисник Ярослав Гришин.

Чим відомий скандальний заступник міністра? Його дружина – помічниця президента Зеленського. У МВС Гогілашвілі з вересня 2019 року. Відразу на посаді заступник міністра. Курирує боротьбу із наркотиками. І більш відомий у ЗМІ своїм фото із депутатом Держдуми Росії, боксером Миколою Валуєвим. Сам Олександр Гогілашвілі на скандал відреагував надвечір. У соцмережі вибачився за надмірну емоційність та пообіцяв сприяти проведенню у міністерстві дисциплінарної перевірки.

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