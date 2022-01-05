Віддати тваринам чи виміняти на солодощі: де здати ялинки у найбільших містах України – адреси

Новий рік вже минув і слід задуматися, куди ж подіти святкові ялинки, якими прикрасили свої квартири.
Новини "Сьогодні" розповідають, де можна здати новорічні дерева на переробку у найбільших містах країни.
Що роблять із ялинками у таких пунктах
Їх подрібнюють на тріску, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин. Взимку мульча захищає ґрунт від промерзання, а в теплу пору року допомагає зберегти водний баланс і захищає від пересихання та перегріву.
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Київ
У столиці діють пункти переробки за адресами:
- КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г;
- КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А;
- КП ПЗВ Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26;
- КП ПЗВ Дніпровського району – просп. Визволителів, 6;
- КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А;
- КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61;
- КП УЗН Подільського району – вул. Дмитрівська, 16;
- КП УЗН Святошинського району – вул. Бетховена, 8;
- КП УЗН Солом'янського району – вул. Новопольова, 95;
- КП УЗН Шевченківського району – пров. Герцена, 6;
- Дарницьке ЛПГ – Бориспільське шосе, 23 км;
- Дарницьке ЛПГ – просп. Броварський, 2-А;
- Дарницьке ЛПГ – вул. Радистів, 1-В;
- Дарницьке ЛПГ – Микільське лісництво, квартал №35;
- Дарницьке ЛПГ – Броварське лісництво, квартал №72.
Харків
Поки головним місцем, куди можна здати ялинку на "вторинну" переробку, є "Фельдман Екопарк". На сторінці парку в Facebook йдеться, що у них щодня з 10:00 до 16:00 працюють два пункти прийому:
- перший – на головному вході;
- другий – в Долині Альпака, що знаходиться неподалік від традиційного місця проведення виставки собак.
В екопарку радять після прибуття зателефонувати в інформаційний центр і уточнити точне розташування пункту прийому. Також ялинки, що стояли вдома, слід очистити від залишків прикрас, щоб там не залишилися шматочки кріплень, які можуть завдати шкоди тваринам.
Фото: Фельдман зоопарк
Одеса
В місті з 1 січня розпочали роботу спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок, які можна обміняти на солодощі.
Загалом таких пунктів-майданчиків буде понад 40. Пункти прийому ялинок працюватимуть з 09:00 до 16:00 у робочі дні, у вихідні – з 09:00 до 15:00.
Адреси:
КП "ЖКЗ "Фонтанський"
- вул. М. Арнаутська, 7;
- вул. Б. Арнаутська, 83;
- вул. Транспортна, 8а;
- вул. Пирігівська, 3;
- вул. Тираспільська, 13;
- вул. Педагогічна, 46а.
КП "ЖКЗ "Порто-Франківський"
- пр-т Олександрівський, 4;
- вул. Канатна, 19/21;
- вул. Б. Арнаутська, 18;
- пр-т Олександрівський, 27;
- вул. Кутузакія, 28;
- вул. 10 квітня, 2;
- вул. Ніжинська, 28;
- вул. Княжа, 4;
КП "ЖКЗ "Вузовський"
- вул. Шишкіна, 52/2А;
- пр-т Небесної Сотні,4;
- вул. Героїв Крут, 3;
- вул. Варненська, 5/2;
- пр-т Адміральський, 9.
КП "ЖКЗ "Чорноморський"
- вул. Академіка Глушка, 22а;
- вул. Академіка Корольова, 63а;
- пр-т Небесної Сотні, 83;
- вул. Академіка Глушка, 1в;
- вул. Ільфа та Петрова, 27;
- вул. Архітекторська, 24.
КП "ЖКЗ "Хмельницький"
- вул. Балківська, 199;
- вул. Середня, 47;
- вул. Болгарська, 16;
- вул. Б. Хмельницького, 64
КК "Сервіс плюс"
- вул. Космонавтів, 68;
- пр-т Адміральський, 10;
- вул. Академіка Філатова, 29б;
- вул. Генерала Петрова, 76;
- пр-т Гагаріна, 23/5.
КП "ЖКЗ "Пересипський"
- вул. Далекосхідна, 6;
- вул. Отамана Чепіги, 9.
КК "Суворівський"
- вул. Висоцького, 23;
- вул. Академіка Заболотного, 12;
- вул. Марсельська, 5;
- вул. Лузанівська, 67;
- вул. Чорноморського козацтва, 167.
За ялинки можна отримати солодощі. Фото: Одеська міськрада
Дніпро
У місті на прибудинкових територіях обладнано понад 60 спеціальних пунктів масового збору непотрібних новорічних дерев для правильної їх утилізації.
Амур-Нижньодніпровський район:
- Донецьке шосе, 15
- вулиця Висоцького, 4
- вулиця Шолохова, 7
- вулиця Решетилівська,20
- вулиця Калинова, 83
- провулок Крушельницької, 1
- вулиця Богомаза, 188
- проспект Мануйловський, 75.
Індустріальний район:
- проспект Слобожанський, 78
- проспект Миру, 47
- проспект Калнишевського, 5
- проспект Калнишевського, 45
Самарський район:
- вулиця 20-річчя Перемоги, 7
- вулиця Карагандинська, 9 А
- вулиця Енергетиків, 7
- вулиця Вознюка, 3 Б
- вулиця Електрична, 19
- вулиця Семафорна, 20
- вулиця Семафорна, 38
- вулиця Агнії Барто, 7
Соборний район:
- проспект Героїв, 46
- проспект Героїв, 11 під'їзд 2
- проспект Героїв, 21
- проспект Героїв, 37
- Набережна Перемоги, 108, корп. 10
- провулок Екіпажний, 3
- вулиця Дмитра Донцова, 2
- проспект Яворницького, 45 А
- Січеславська Набережна, 39
- проспект Гагаріна, 177
Шевченківський район:
- житловий масив Тополя-1, 15
- житловий масив Тополя-2, 40, 41
- житловий масив Тополя-3, 12
- Запорізьке шосе, 4, 48
- проспект Гагаріна, 96, 98
- проспект Богдана Хмельницького, 131
- вулиця Олександра Кониського, 17
- вулиця Січових Стрільців, 89
- вулиця Вознесенська, 36
Центральний район:
- вулиця Леоніда Стромцова, 4, 6
- Січеславська Набережна, 10
- проспект Поля, 82
- проспект Пушкіна, 31
Чечелівський район:
- вулиця Кедріна, 60
- вулиця Уральська, 17
- проспект Богдана Хмельницького, 28
- проспект Богдана Хмельницького, 34
- вулиця Кльонова, 1
- проспект Нігояна, 43
- вулиця Павла Чубинського, 2
- вулиця Надії Олексієнка, 30
- вулиця Янгеля, 13
- вулиця Титова, 1,16
Новокодацький район:
- вулиця Савкіна, 2
- вулиця Метробудівська, 3
- провулок Парусний, 13
- площа Новокодакська, 7
- вулиця Данила Галицького, 22
- на перехресті вулиці Волзької та вулиці Кам'янської
- вулиця Данила Галицького, 27
- вулиця Кам'янська, 34
- вулиця Караваєва, 48
- на перехресті вулиці Новоорловської та Повітрофлотської
Раніше ми писали:
- В Одесі 1 січня на вулиці помітили покинуті ялинки. Непродані новорічні дерева залишили просто на місці колишніх ялинкових базарів.
- Щоб не дісталися нікому? В Одесі продавці облили соляркою покинуті ялинки.