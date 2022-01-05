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Віддати тваринам чи виміняти на солодощі: де здати ялинки у найбільших містах України – адреси

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5 січня, 15:42
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У деяких містах навіть придумали заохочення, щоб люди не викидали ялинки на смітники
У багатьох містах країни вже працюють пункти прийому ялинок.
У багатьох містах країни вже працюють пункти прийому ялинок. / Фото: Колаж: Сьогодні

Новий рік вже минув і слід задуматися, куди ж подіти святкові ялинки, якими прикрасили свої квартири.

Новини "Сьогодні" розповідають, де можна здати новорічні дерева на переробку у найбільших містах країни.

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Що роблять із ялинками у таких пунктах

Їх подрібнюють на тріску, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин. Взимку мульча захищає ґрунт від промерзання, а в теплу пору року допомагає зберегти водний баланс і захищає від пересихання та перегріву.

Київ

У столиці діють пункти переробки за адресами:

  • КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г;
  • КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А;
  • КП ПЗВ Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26;
  • КП ПЗВ Дніпровського району – просп. Визволителів, 6;
  • КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А;
  • КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61;
  • КП УЗН Подільського району – вул. Дмитрівська, 16;
  • КП УЗН Святошинського району – вул. Бетховена, 8;
  • КП УЗН Солом'янського району – вул. Новопольова, 95;
  • КП УЗН Шевченківського району – пров. Герцена, 6;
  • Дарницьке ЛПГ – Бориспільське шосе, 23 км;
  • Дарницьке ЛПГ – просп. Броварський, 2-А;
  • Дарницьке ЛПГ – вул. Радистів, 1-В;
  • Дарницьке ЛПГ – Микільське лісництво, квартал №35;
  • Дарницьке ЛПГ – Броварське лісництво, квартал №72.

Харків

Поки головним місцем, куди можна здати ялинку на "вторинну" переробку, є "Фельдман Екопарк". На сторінці парку в Facebook йдеться, що у них щодня з 10:00 до 16:00 працюють два пункти прийому:

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  • перший – на головному вході;
  • другий – в Долині Альпака, що знаходиться неподалік від традиційного місця проведення виставки собак.

В екопарку радять після прибуття зателефонувати в інформаційний центр і уточнити точне розташування пункту прийому. Також ялинки, що стояли вдома, слід очистити від залишків прикрас, щоб там не залишилися шматочки кріплень, які можуть завдати шкоди тваринам.

Фото: Фельдман зоопарк

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Одеса

В місті з 1 січня розпочали роботу спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок, які можна обміняти на солодощі.

Загалом таких пунктів-майданчиків буде понад 40. Пункти прийому ялинок працюватимуть з 09:00 до 16:00 у робочі дні, у вихідні – з 09:00 до 15:00.

Адреси:

КП "ЖКЗ "Фонтанський"

  • вул. М. Арнаутська, 7;
  • вул. Б. Арнаутська, 83;
  • вул. Транспортна, 8а;
  • вул. Пирігівська, 3;
  • вул. Тираспільська, 13;
  • вул. Педагогічна, 46а.

КП "ЖКЗ "Порто-Франківський"

  • пр-т Олександрівський, 4;
  • вул. Канатна, 19/21;
  • вул. Б. Арнаутська, 18;
  • пр-т Олександрівський, 27;
  • вул. Кутузакія, 28;
  • вул. 10 квітня, 2;
  • вул. Ніжинська, 28;
  • вул. Княжа, 4;

КП "ЖКЗ "Вузовський"

  • вул. Шишкіна, 52/2А;
  • пр-т Небесної Сотні,4;
  • вул. Героїв Крут, 3;
  • вул. Варненська, 5/2;
  • пр-т Адміральський, 9.

КП "ЖКЗ "Чорноморський"

  • вул. Академіка Глушка, 22а;
  • вул. Академіка Корольова, 63а;
  • пр-т Небесної Сотні, 83;
  • вул. Академіка Глушка, 1в;
  • вул. Ільфа та Петрова, 27;
  • вул. Архітекторська, 24.

КП "ЖКЗ "Хмельницький"

  • вул. Балківська, 199;
  • вул. Середня, 47;
  • вул. Болгарська, 16;
  • вул. Б. Хмельницького, 64

КК "Сервіс плюс"

  • вул. Космонавтів, 68;
  • пр-т Адміральський, 10;
  • вул. Академіка Філатова, 29б;
  • вул. Генерала Петрова, 76;
  • пр-т Гагаріна, 23/5.

КП "ЖКЗ "Пересипський"

  • вул. Далекосхідна, 6;
  • вул. Отамана Чепіги, 9.

КК "Суворівський"

  • вул. Висоцького, 23;
  • вул. Академіка Заболотного, 12;
  • вул. Марсельська, 5;
  • вул. Лузанівська, 67;
  • вул. Чорноморського козацтва, 167.

За ялинки можна отримати солодощі. Фото: Одеська міськрада

Дніпро

У місті на прибудинкових територіях обладнано понад 60 спеціальних пунктів масового збору непотрібних новорічних дерев для правильної їх утилізації.

Амур-Нижньодніпровський район:

  • Донецьке шосе, 15
  • вулиця Висоцького, 4
  • вулиця Шолохова, 7
  • вулиця Решетилівська,20
  • вулиця Калинова, 83
  • провулок Крушельницької, 1
  • вулиця Богомаза, 188
  • проспект Мануйловський, 75.

Індустріальний район:

  • проспект Слобожанський, 78
  • проспект Миру, 47
  • проспект Калнишевського, 5
  • проспект Калнишевського, 45

Самарський район:

  • вулиця 20-річчя Перемоги, 7
  • вулиця Карагандинська, 9 А
  • вулиця Енергетиків, 7
  • вулиця Вознюка, 3 Б
  • вулиця Електрична, 19
  • вулиця Семафорна, 20
  • вулиця Семафорна, 38
  • вулиця Агнії Барто, 7

Соборний район:

  • проспект Героїв, 46
  • проспект Героїв, 11 під'їзд 2
  • проспект Героїв, 21
  • проспект Героїв, 37
  • Набережна Перемоги, 108, корп. 10
  • провулок Екіпажний, 3
  • вулиця Дмитра Донцова, 2
  • проспект Яворницького, 45 А
  • Січеславська Набережна, 39
  • проспект Гагаріна, 177

Шевченківський район:

  • житловий масив Тополя-1, 15
  • житловий масив Тополя-2, 40, 41
  • житловий масив Тополя-3, 12
  • Запорізьке шосе, 4, 48
  • проспект Гагаріна, 96, 98
  • проспект Богдана Хмельницького, 131
  • вулиця Олександра Кониського, 17
  • вулиця Січових Стрільців, 89
  • вулиця Вознесенська, 36

Центральний район:

  • вулиця Леоніда Стромцова, 4, 6
  • Січеславська Набережна, 10
  • проспект Поля, 82
  • проспект Пушкіна, 31

Чечелівський район:

  • вулиця Кедріна, 60
  • вулиця Уральська, 17
  • проспект Богдана Хмельницького, 28
  • проспект Богдана Хмельницького, 34
  • вулиця Кльонова, 1
  • проспект Нігояна, 43
  • вулиця Павла Чубинського, 2
  • вулиця Надії Олексієнка, 30
  • вулиця Янгеля, 13
  • вулиця Титова, 1,16

Новокодацький район:

  • вулиця Савкіна, 2
  • вулиця Метробудівська, 3
  • провулок Парусний, 13
  • площа Новокодакська, 7
  • вулиця Данила Галицького, 22
  • на перехресті вулиці Волзької та вулиці Кам'янської
  • вулиця Данила Галицького, 27
  • вулиця Кам'янська, 34
  • вулиця Караваєва, 48
  • на перехресті вулиці Новоорловської та Повітрофлотської

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