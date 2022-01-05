Віддати тваринам чи виміняти на солодощі: де здати ялинки у найбільших містах України – адреси

У деяких містах навіть придумали заохочення, щоб люди не викидали ялинки на смітники

У багатьох містах країни вже працюють пункти прийому ялинок. / Фото: Колаж: Сьогодні

Новий рік вже минув і слід задуматися, куди ж подіти святкові ялинки, якими прикрасили свої квартири.

Новини "Сьогодні" розповідають, де можна здати новорічні дерева на переробку у найбільших містах країни.

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Що роблять із ялинками у таких пунктах

Їх подрібнюють на тріску, яка використовується для мульчування лунок вічнозелених рослин. Взимку мульча захищає ґрунт від промерзання, а в теплу пору року допомагає зберегти водний баланс і захищає від пересихання та перегріву.

Київ

У столиці діють пункти переробки за адресами:

КП УЗН Голосіївського району – просп. Голосіївський, 87-Г;

КП УЗН Дарницького району – вул. Тростянецька, 58-А;

КП ПЗВ Деснянського району – вул. Електротехнічна, 26;

КП ПЗВ Дніпровського району – просп. Визволителів, 6;

КП УЗН Оболонського району – просп. Степана Бандери, 26-А;

КП УЗН Печерського району – вул. Залізничне шосе, 61;

КП УЗН Подільського району – вул. Дмитрівська, 16;

КП УЗН Святошинського району – вул. Бетховена, 8;

КП УЗН Солом'янського району – вул. Новопольова, 95;

КП УЗН Шевченківського району – пров. Герцена, 6;

Дарницьке ЛПГ – Бориспільське шосе, 23 км;

Дарницьке ЛПГ – просп. Броварський, 2-А;

Дарницьке ЛПГ – вул. Радистів, 1-В;

Дарницьке ЛПГ – Микільське лісництво, квартал №35;

Дарницьке ЛПГ – Броварське лісництво, квартал №72.

Харків

Поки головним місцем, куди можна здати ялинку на "вторинну" переробку, є "Фельдман Екопарк". На сторінці парку в Facebook йдеться, що у них щодня з 10:00 до 16:00 працюють два пункти прийому:

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перший – на головному вході ;

; другий – в Долині Альпака, що знаходиться неподалік від традиційного місця проведення виставки собак.

В екопарку радять після прибуття зателефонувати в інформаційний центр і уточнити точне розташування пункту прийому. Також ялинки, що стояли вдома, слід очистити від залишків прикрас, щоб там не залишилися шматочки кріплень, які можуть завдати шкоди тваринам.

Фото: Фельдман зоопарк

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Одеса

В місті з 1 січня розпочали роботу спеціальні майданчики для збору новорічних ялинок, які можна обміняти на солодощі.

Загалом таких пунктів-майданчиків буде понад 40. Пункти прийому ялинок працюватимуть з 09:00 до 16:00 у робочі дні, у вихідні – з 09:00 до 15:00.

Адреси:

КП "ЖКЗ "Фонтанський"

вул. М. Арнаутська, 7;

вул. Б. Арнаутська, 83;

вул. Транспортна, 8а;

вул. Пирігівська, 3;

вул. Тираспільська, 13;

вул. Педагогічна, 46а.

КП "ЖКЗ "Порто-Франківський"

пр-т Олександрівський, 4;

вул. Канатна, 19/21;

вул. Б. Арнаутська, 18;

пр-т Олександрівський, 27;

вул. Кутузакія, 28;

вул. 10 квітня, 2;

вул. Ніжинська, 28;

вул. Княжа, 4;

КП "ЖКЗ "Вузовський"

вул. Шишкіна, 52/2А;

пр-т Небесної Сотні,4;

вул. Героїв Крут, 3;

вул. Варненська, 5/2;

пр-т Адміральський, 9.

КП "ЖКЗ "Чорноморський"

вул. Академіка Глушка, 22а;

вул. Академіка Корольова, 63а;

пр-т Небесної Сотні, 83;

вул. Академіка Глушка, 1в;

вул. Ільфа та Петрова, 27;

вул. Архітекторська, 24.

КП "ЖКЗ "Хмельницький"

вул. Балківська, 199;

вул. Середня, 47;

вул. Болгарська, 16;

вул. Б. Хмельницького, 64

КК "Сервіс плюс"

вул. Космонавтів, 68;

пр-т Адміральський, 10;

вул. Академіка Філатова, 29б;

вул. Генерала Петрова, 76;

пр-т Гагаріна, 23/5.

КП "ЖКЗ "Пересипський"

вул. Далекосхідна, 6;

вул. Отамана Чепіги, 9.

КК "Суворівський"

вул. Висоцького, 23;

вул. Академіка Заболотного, 12;

вул. Марсельська, 5;

вул. Лузанівська, 67;

вул. Чорноморського козацтва, 167.

За ялинки можна отримати солодощі. Фото: Одеська міськрада

Дніпро

У місті на прибудинкових територіях обладнано понад 60 спеціальних пунктів масового збору непотрібних новорічних дерев для правильної їх утилізації.

Амур-Нижньодніпровський район:

Донецьке шосе, 15

вулиця Висоцького, 4

вулиця Шолохова, 7

вулиця Решетилівська,20

вулиця Калинова, 83

провулок Крушельницької, 1

вулиця Богомаза, 188

проспект Мануйловський, 75.

Індустріальний район:

проспект Слобожанський, 78

проспект Миру, 47

проспект Калнишевського, 5

проспект Калнишевського, 45

Самарський район:

вулиця 20-річчя Перемоги, 7

вулиця Карагандинська, 9 А

вулиця Енергетиків, 7

вулиця Вознюка, 3 Б

вулиця Електрична, 19

вулиця Семафорна, 20

вулиця Семафорна, 38

вулиця Агнії Барто, 7

Соборний район:

проспект Героїв, 46

проспект Героїв, 11 під'їзд 2

проспект Героїв, 21

проспект Героїв, 37

Набережна Перемоги, 108, корп. 10

провулок Екіпажний, 3

вулиця Дмитра Донцова, 2

проспект Яворницького, 45 А

Січеславська Набережна, 39

проспект Гагаріна, 177

Шевченківський район:

житловий масив Тополя-1, 15

житловий масив Тополя-2, 40, 41

житловий масив Тополя-3, 12

Запорізьке шосе, 4, 48

проспект Гагаріна, 96, 98

проспект Богдана Хмельницького, 131

вулиця Олександра Кониського, 17

вулиця Січових Стрільців, 89

вулиця Вознесенська, 36

Центральний район:

вулиця Леоніда Стромцова, 4, 6

Січеславська Набережна, 10

проспект Поля, 82

проспект Пушкіна, 31

Чечелівський район:

вулиця Кедріна, 60

вулиця Уральська, 17

проспект Богдана Хмельницького, 28

проспект Богдана Хмельницького, 34

вулиця Кльонова, 1

проспект Нігояна, 43

вулиця Павла Чубинського, 2

вулиця Надії Олексієнка, 30

вулиця Янгеля, 13

вулиця Титова, 1,16

Новокодацький район:

вулиця Савкіна, 2

вулиця Метробудівська, 3

провулок Парусний, 13

площа Новокодакська, 7

вулиця Данила Галицького, 22

на перехресті вулиці Волзької та вулиці Кам'янської

вулиця Данила Галицького, 27

вулиця Кам'янська, 34

вулиця Караваєва, 48

на перехресті вулиці Новоорловської та Повітрофлотської

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