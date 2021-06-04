Відпочинок на Херсонщині. Як Залізний порт готується до гостей

На пляжах Херсонській області почалася підготовка до пляжного сезону

У минулому році чорноморський курорт Херсонщини – Залізний Порт прийняв 2 мільйони туристів. Зараз власники пансіонатів готові прийняти ще більше – чистять пляжі, лагодять приміщення, складають меню.

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Залізний порт зараз малолюдний. Триває підготовка до курортного сезону. Відпочиваючих тут чекають через два тижні. Є час – прибрати, пофарбувати, скласти меню і визначитися з вартістю послуг.

Валерій – наводить порядок на своєму робочому місці буде торгувати кукурудзою.

У пансіонаті Олександра чекають туристів з бюджетом "економ". Кімнати – на двох, трьох і чотирьох.

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"У кожному номері холодильник. Є загальна кухня, де люди можуть самі приготувати, хочуть їсти в їдальні буде меню ", – розповідає Олександр.

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