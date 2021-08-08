У морівшего голодом сина одесита дома виявилися забиті під зав'язку холодильники

Батько підлітка розповів на ток-шоу, чому він спостерігав за тим, як його син помирає від виснаження

Вдома у хлопчика холодильник і морозильна камера забиті продуктами / Колаж "Сегодня"

Правоохоронці Одеси продовжують розслідування за фактом доведення рідним батьком до важкої форми виснаження 16-річного хлопця. Підліток з важкою формою зневоднення і катастрофічним дефіцитом ваги був екстрено госпіталізований в міську лікарню, що і врятувало йому життя. Протягом 11 років дитина, якій раніше лікарі поставили діагноз аутизм, не їла нічого молочного і нічого м'ясного.

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Про це сам батько хлопчика Андрій розповів в ток-шоу "Говорить Україна" на телеканалі "Україна" .

"Так піднесли інформацію, що батько б'є дитину, не годує дитину, поклали його в реанімацію, не розібравшись в тому, що відбувається насправді. Треба почати з духовної проблеми мого сина ", – заявив батько.

Морозильна камера і холодильник сім'ї забиті продуктами

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Батько підлітка пустив в будинок журналістів, яким продемонстрував повну морозильну камеру і повідомив, що вдома є три холодильника. У повністю заповненій морозильній камері були заморожені персики, малина, полуниця, сливи, зелень і ящик з замороженим м'ясом. В іншому холодильнику морозильна камера заповнена філе і рибою.

Чоловік запевняє, що дитина мала повноцінне харчування: вранці кашу з фруктами, в обід борщ або суп, але все виключно пісне. На вечерю була смажена картопля з рибою або зі шпротами. При цьому самому папі, за його словами, на день було достатньо тарілки борщу і бутерброда.

"Я важу 72 кілограми і прекрасно себе почуваю", – заявив чоловік.

За словами батька, стан хлопчика став погіршуватися три місяці тому, коли він витягнувся і схуд до 55 кілограмів при зрості 175 см. В середині червня хлопець важив вже 46 кг, а 19 липня його поклали в реанімацію. Отець запевняє, що і не збирався звертатися до лікарів, вважаючи, що проблема виключно духовна.

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"Я був впевнений, що зможу його нагодувати. Але він не може відкрити рот, не може ковтати, шлунок у нього болить, нирки у нього болять. Місяць тому він перестав ковтати, а 18 липня він взагалі перестав їсти... Тут духовна проблема і я думав, що зможу його нагодувати. У нього немає ніяких медичних проблем, у нього фізіологічно немає відхилень. У монастирі нам сказали, що у нас духовна проблема і треба поститися, і не можна звертатися до лікарів, тому що вони нам не допоможуть", – заявив Андрій.

Стан хлопця вже стабілізувався. Його готують перевести з реанімації в палату

На цей момент стан хлопчика стабілізувався. Його готують до переведення в звичайну палату. Чи буде він повернутий батькові, буде вирішувати суд.

Також новини "Сьогодні" повідомляли, що в Херсоні жінка залишила двох своїх синів, вони кілька годин чекали її біля школи, але мама так і не з'явилася.

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