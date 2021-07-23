Відхилення вимог РФ в ЄСПЛ, зміна глави СЗР і Олімпіада в Токіо – головні новини СЬОГОДНІ

Про що потрібно знати українцям 22 липня – добірка головних новин п'ятниці

Фото: колаж "Cьогодні"

У п'ятницю, 23 липня, суд в Страсбурзі відхилив перші вимоги Росії до України, Зеленський змінив главу зовнішньої розвідки України, а в Токіо почалася Олімпіада-2020.

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"Сегодня" зібрали головні новини дня.

Перші вимоги РФ до України відхилені судом в Страсбурзі

Європейський суд з прав людини відхилив запит уряду Росії про застосування тимчасових заходів в рамках міждержавної заяви "РФ проти України". РФ, зокрема, просила, щоб Суд зобов'язав Україну припинити "дискримінацію" російськомовного населення, невідкладно тимчасово зупинити дію норм законодавства щодо мови освіти, а також хотіла відновити мовлення російських медіа та доступ до заблокованих сайтів

Це перша в історії Росії міждержавна скарга, подана владою в ЄСПЛ. Вона стосується подій, що послідували за "насильницькою зміною влади на Україні в лютому 2014 року".

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Відставка глави СЗР – чому звільнили Кондратюка

Президент України Володимир Зеленський звільнив Валерія Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки і призначив на його місце директора Національного інституту стратегічних досліджень Олександра Литвиненка. Причиною, через яку розвідника відправили у відставку може виявитися невірний прогноз СЗР по перспективам санкцій по "Північному потоку – 2".

Зеленський звільнив голову СЗР Кондратюка. Фото: колаж "Сьогодні"

У Токіо стартувала Олімпіади-2020

Організатори церемонії відкриття Олімпійських ігор в Токіо приготували барвисте шоу для глядачів. Частиною шоу став одночасний запуск 1800 дронів, що утворили в повітрі кулі.

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Після параду спортсменів над стадіоном в Токіо злетіли дрони, які утворили спочатку емблему Олімпійських ігор-2020 року, а потім вони перегрупувалися, утворивши контур Землі.

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Шоу дронів на Олімпіаді-2020 / Фото: Reuters

Мінекономіки зобов'язало АЗС знизити ціни на паливо

Міністерство економічного розвитку і торгівлі перерахувало граничні ціни на бензин і дизельне паливо відповідно до формули "Роттердам +" – ціна палива в порту Роттердама плюс 27 доларів за доставку 1 тонни в Україні. Розрахункова ціна на бензин на кінець липня по цій формулі встановлена на рівні 26,64 грн/літр і дизпалива – 22,25 грн/літр.

Реклама Мінекономіки перерахувало ціни на пальне. Фото: колаж "Сьогодні" / Фото: AFP, Сьогодні

"Укрпошта" готує підвищення тарифів

Національний поштовий оператор "Укрпошта" готує підвищення тарифів на 20-40%. Про це йдеться в проекті документа, який розміщений на сайті Федерації профспілок України (ФПУ). Відповідні зміни підготувала Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації.

Тарифи "Укрпошти" готуються підняти / Фото: Укрпошта

Нагадаємо, "Укрпошта" просила підвищити тарифи в середньому на 28,8%. Оператор звертався до НКРЗІ шість разів за останні кілька місяців. Останній раз це питання переглядався комісією в 2019 році. Підвищення цін на послуги тільки на 20% аргументовано інтересами самої пошти, її клієнтів і політикою тарифоутворення в ЄС.