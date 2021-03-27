Відверто безсовісна подія. В ОП розкритикували "приватну" вакцинацію в Тернопільській області

В Офісі президента обурені вакцинацією співробітників приватних підприємств, яку кілька днів тому провели в Тернопільській області.

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24 березня 40 співробітників "Агропродсервіс" і "Тернопільського м'ясокомбінату" вакцинували препаратом CoviShield, а результатами підприємства похвалилися в соцмережах. Людей такі дії "приватників" обурили – мовляв, на яких підставах вони отримали таке ексклюзивне право позачергово. Публікації зі сторінок уже видалили, однак ця подія не пройшла непоміченою.

Фото пресслужби Агропродсервісу

Реклама Фото пресс-служби Агропродсервісу

"У Тернопільській області сталася неприємна і відверто безсовісна подія, коли позачергово були вакциновані працівники кількох приватних підприємств. Це сталося в порушення існуючого порядку вакцинації", – заявив заступник глави ОП Кирило Тимошенко, передає "Сьогодні".

В Україні діє чіткий графік вакцинації і зараз проходить тільки другий етап, на якому прищеплюють людей з високим ризиком інфікування та медпрацівників.

"Обласна влада Тернопільщини вже отримала перше і останнє попередження щодо цього інциденту. Допустити таке порушення порядку вакцинації на місцевому рівні – було помилкою, всі відповідальні особи в області повинні це чітко розуміти. Ми сподіваємося, що подібне більше не повториться – ні в Тернопільській, ні в інших областях", – наголосив Тимошенко.

Нагадаємо, станом на ранок 27 березня в Україні вакциновані від коронавірусумайже 200 тисяч українців. Найбільше щеплень за добу зробили в таких регіонах: Київ, Дніпропетровська область, Херсонська область.

Раніше в Україну прибула друга вакцина від коронавиірусау – китайська CoronaVac. Читайте про її переваги.

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