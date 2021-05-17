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Відкриють літні тераси барів і ресторанів. У Франції пом'якшують карантин

17 травня, 19:32

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Комендантську годину скасовувати поки не планують, але починатися вона буде пізніше – з 21:00

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes

У Франції влада ухвалила рішення пом'якшити карантинні обмеження та з 19 травня дозволити відкрити літні тераси барів і ресторанів, а також магазини.

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Про це повідомляє The Guardian.

Незважаючи на те, що комендантську годину скасовувати поки не планують, все ж починатися вона буде пізніше – з 21:00.

За останньою статистикою, у Франції за весь час пандемії коронавіусу зафіксували понад 5,88 млн випадків хвороби, тільки за останню добу – понад 13,9 тисячі хворих.

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Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 108 тисяч інфікованих, за добу – понад 90 летальних випадків.

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Нагадаємо, що c 3 квітня в країні діє загальнонаціональний локдаун, який включає комендантську годину, закриття дитсадків і шкіл, а також обмеження на переміщення.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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