Відкриють літні тераси барів і ресторанів. У Франції пом'якшують карантин

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У Франції влада ухвалила рішення пом'якшити карантинні обмеження та з 19 травня дозволити відкрити літні тераси барів і ресторанів, а також магазини.
Про це повідомляє The Guardian.
Незважаючи на те, що комендантську годину скасовувати поки не планують, все ж починатися вона буде пізніше – з 21:00.
За останньою статистикою, у Франції за весь час пандемії коронавіусу зафіксували понад 5,88 млн випадків хвороби, тільки за останню добу – понад 13,9 тисячі хворих.
Від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією, померли понад 108 тисяч інфікованих, за добу – понад 90 летальних випадків.
Нагадаємо, що c 3 квітня в країні діє загальнонаціональний локдаун, який включає комендантську годину, закриття дитсадків і шкіл, а також обмеження на переміщення.
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