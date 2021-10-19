Відкриють нові центри вакцинації зі зручними графіками: МОЗ хоче робити 1,5 млн щеплень на тиждень

В Україні планують наростити темпи вакцинації. Для цього хочуть робити по 1,5 млн щеплень на тиждень.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
МОЗ встановив для кожного регіону показник вакцинації проти COVID-19, який треба досягнути протягом тижня. Відповідне доручення вже підписав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, його надіслали до виконання.
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Як підвищити темпи вакцинації?
Головні завдання для місцевої влади:
- збільшити кількість центрів вакцинації,
- зробити графіки їхньої роботи максимально зручними для населення.
"Кожна область відповідно до своїх можливостей отримала певну кількість щеплень, яку цілком може виконати. Усі поставлені цілі реальні, затверджені і окремі регіони, наприклад Полтавська та Херсонська, вже довели спроможність досягти поставлених урядом рівнів охоплення вакцинацією", – зазначив Ляшко.
Кількість щеплень зростає у "червоних" регіонах
Найвищий добовий рекорд, який було встановлено останнім часом, становить 193 тисячі щеплень.
Із входженням у "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області вийшли у лідери щеплень першою дозою за добу. Кількість щеплень зросла вдвічі.
Вакцинація в Україні
З початку вакцинальної кампанії зроблено щеплення 8 065 762 особам, з них отримали одну дозу – 8 065 760 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози – 6 573 564 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).
Всього проведено 14 635 480 щеплень.
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