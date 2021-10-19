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СЬОГОДНІ Новини України

Відкриють нові центри вакцинації зі зручними графіками: МОЗ хоче робити 1,5 млн щеплень на тиждень

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
19 жовтня, 11:44
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МОЗ надіслав доручення в регіони з вимогою вжити заходів, щоб збільшити кількість вакцинованих від коронавірусу
В Україні хочуть наростити темпи вакцинації.
В Україні хочуть наростити темпи вакцинації. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні планують наростити темпи вакцинації. Для цього хочуть робити по 1,5 млн щеплень на тиждень.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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МОЗ встановив для кожного регіону показник вакцинації проти COVID-19, який треба досягнути протягом тижня. Відповідне доручення вже підписав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, його надіслали до виконання.

Як підвищити темпи вакцинації?

Головні завдання для місцевої влади:

  • збільшити кількість центрів вакцинації,
  • зробити графіки їхньої роботи максимально зручними для населення.

"Кожна область відповідно до своїх можливостей отримала певну кількість щеплень, яку цілком може виконати. Усі поставлені цілі реальні, затверджені і окремі регіони, наприклад Полтавська та Херсонська, вже довели спроможність досягти поставлених урядом рівнів охоплення вакцинацією", – зазначив Ляшко.

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Кількість щеплень зростає у "червоних" регіонах

Найвищий добовий рекорд, який було встановлено останнім часом, становить 193 тисячі щеплень.

Із входженням у "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області вийшли у лідери щеплень першою дозою за добу. Кількість щеплень зросла вдвічі.

Вакцинація в Україні

З початку вакцинальної кампанії зроблено щеплення 8 065 762 особам, з них отримали одну дозу – 8 065 760 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози – 6 573 564 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

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Всього проведено 14 635 480 щеплень.

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