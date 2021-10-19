Відкриють нові центри вакцинації зі зручними графіками: МОЗ хоче робити 1,5 млн щеплень на тиждень

МОЗ надіслав доручення в регіони з вимогою вжити заходів, щоб збільшити кількість вакцинованих від коронавірусу

В Україні хочуть наростити темпи вакцинації. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні планують наростити темпи вакцинації. Для цього хочуть робити по 1,5 млн щеплень на тиждень.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

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МОЗ встановив для кожного регіону показник вакцинації проти COVID-19, який треба досягнути протягом тижня. Відповідне доручення вже підписав міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, його надіслали до виконання.

Як підвищити темпи вакцинації?

Головні завдання для місцевої влади:

збільшити кількість центрів вакцинації,

зробити графіки їхньої роботи максимально зручними для населення.

"Кожна область відповідно до своїх можливостей отримала певну кількість щеплень, яку цілком може виконати. Усі поставлені цілі реальні, затверджені і окремі регіони, наприклад Полтавська та Херсонська, вже довели спроможність досягти поставлених урядом рівнів охоплення вакцинацією", – зазначив Ляшко.

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Кількість щеплень зростає у "червоних" регіонах

Найвищий добовий рекорд, який було встановлено останнім часом, становить 193 тисячі щеплень.

Із входженням у "червоний" рівень епідеміологічної небезпеки Херсонська, Донецька, Дніпропетровська, Запорізька та Одеська області вийшли у лідери щеплень першою дозою за добу. Кількість щеплень зросла вдвічі.

Вакцинація в Україні

З початку вакцинальної кампанії зроблено щеплення 8 065 762 особам, з них отримали одну дозу – 8 065 760 осіб, повністю імунізовані і отримали дві дози – 6 573 564 особи (з них двоє отримали одну дозу за кордоном).

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Всього проведено 14 635 480 щеплень.

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