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Відкрили вогонь з гранатометів. Бойовики знову стріляють на Донбасі

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
22 серпня, 08:42
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Бойових втрат за минулу та поточну добу серед підрозділів немає
На Донбасі тривають обстріли. Фото: колаж "Сьогодні"
На Донбасі тривають обстріли. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 21 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат за минулу та поточну добу серед підрозділів немає.

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Про це повідомляє прес-служба ООС.

У напрямку Водяного, що у Донецька, ворог застосовував міномети 120-го калібру. Поблизу Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Новолуганського противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", – йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 ранку 22 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Бойових втрат за минулу та поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає.

Дані за минулу добу

  • 21 серпня на Донбасі не зафіксували жодного обстрілу
  • За добу виявили трьох чоловік, яких перевіряють на можливу участь у військових формуваннях РФ і її найманців.
  • Розкрито 26 злочинів
  • Ситуація за п'ятницю-ніч на суботу кардинально змінилася в порівнянні з поточним тижнем. Чотири дні поспіль українські війська несли втрати
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