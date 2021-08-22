Відкрили вогонь з гранатометів. Бойовики знову стріляють на Донбасі

Бойових втрат за минулу та поточну добу серед підрозділів немає

На Донбасі тривають обстріли. Фото: колаж "Сьогодні"

За минулу добу, 21 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил зафіксовано три порушення режиму припинення вогню. Бойових втрат за минулу та поточну добу серед підрозділів немає.

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Про це повідомляє прес-служба ООС.

У напрямку Водяного, що у Донецька, ворог застосовував міномети 120-го калібру. Поблизу Золотого-4 російські найманці вели вогонь з ручних протитанкових гранатометів. Неподалік Новолуганського противник обстрілював наші позиції з автоматичних станкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлено представникам ОБСЄ через Українську сторону СЦКК", – йдеться в повідомленні.

Станом на 7:00 ранку 22 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано. Бойових втрат за минулу та поточну добу серед підрозділів Об'єднаних сил немає.

Дані за минулу добу

21 серпня на Донбасі не зафіксували жодного обстрілу

За добу виявили трьох чоловік, яких перевіряють на можливу участь у військових формуваннях РФ і її найманців.

Розкрито 26 злочинів

Ситуація за п'ятницю-ніч на суботу кардинально змінилася в порівнянні з поточним тижнем. Чотири дні поспіль українські війська несли втрати

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