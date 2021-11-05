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СЬОГОДНІ Новини України

Скасування призову до армії: скільки разів обіцяли зробити службу в Україні необов'язковою

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
5 листопада, 08:06
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Подібні заяви звучали ще за президентства Леоніда Кучми
В Україні багато разів обіцяли скасувати обов'язковий призов до армії/Колаж: Сьогодні
В Україні багато разів обіцяли скасувати обов'язковий призов до армії/Колаж: Сьогодні

В Україні в черговий раз прозвучала заява про можливе скасування призову до армії. На цей раз від нового міністра оборони Олексія Резнікова.

Що сказав Резніков?

За словами міністра оборони, він обговорює можливість скасування обов'язкового призову на термінову військову службу, щоб у результаті в Україні була професійна армія.

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"Моя мрія, щоб ми в результаті перейшли до виключно професійної армії. Це набагато ефективніше. Але ми маємо зробити службу привабливою. І тоді в нас не стоятиме питання про призов хлопців-студентів", — заявив міністр оборони Олексій Резніков.

В Україні не вперше намагаються скасувати призов до армії.

Ще за часів Кучми

Створення армії повністю на професійній основі – питання, яке порушується в Україні вже протягом двох десятків років. Ще на початку 2000-х президент Леонід Кучма ставив завдання розробити плани поетапного переходу на контрактну службу до 2015 року.

Віктор Ющенко теж намагався

Будучи кандидатом у президенти, Віктор Ющенко вніс пункт про відміну призову на військову службу та забезпечення комплектування професійної армії за контрактом, починаючи з 2010 року, до своєї передвиборчої програми.

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Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко, будучи прем'єром, обіцяла скасувати призов із 1 січня 2008 року. Обіцяла та не один раз.

Позиція колишнього міністра оборони

У 2019 році тодішній міністр оборони Андрій Загороднюк зголосився скасувати військовий призов.

"Позиція держави і моя персональна ціль – це скасувати призов. Ми рухаємося до професійної армії згідно зі стандартами НАТО, яка буде професійною, підготовленою і оснащеною", – сказав Андрій Загороднюк.

"Слуги народу" теж про це говорили

Український політик від партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко цього року також заявляв, що з 2023 року можуть скасувати військовий призов у зв'язку з тим, що Рада схвалила закон "Про Національний опір", який створює в країні систему територіальної оборони.

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В Україні триває осінній призов

1 жовтня в Україні розпочався осінній призов до лав Збройних сил України та інших військових формувань. Він проходитиме до 21 грудня.

На термінову військову службу закликають громадян чоловічої статі, яким уже виповнилося 18 років або тих, хто не старший за 27 років, а також українців, які не мають відстрочки від призову.

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