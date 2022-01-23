Чи скасують COVID-сертифікати в Україні? Екссанлікар відповів

В Україні все ще високі показники захворюваності, тяжкості хвороби та летальності

Лікар відповів, чи скасують в Україні маски та COVID-сертифікати / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні дуже рано починають скасовувати карантинні обмеження. Локдаун був би більш ефективним у боротьбі з коронавірусом.

Про це розповів колишній головний санітарний лікар України Сергій Бережнов, пише Оbozrevatel.

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Чи варто знімати карантинні обмеження?

За словами Бережнова, у Великій Британії вже скасовують маски та сертифікати вакцинації, але в Україні ще рано ухвалювати таке рішення.

"Мені важко оцінити рішення британського прем'єра, тому що я не володію інформацією про епідемічну ситуацію у Великій Британії. Але якщо дивитися на те, як розвивається ситуація з коронавірусом у світі, то повністю знімати обмеження, на мій погляд, ще рано. Нині у світі йде нова хвиля захворюваності", – сказав Бережнов.

Від чого залежить пом'якшення карантину?

Щоб знімати обмеження, слід чітко розуміти, як розвивається епідемічний процес.

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"Але якщо прем'єр так вирішує, напевно, воно засноване на проведених дослідженнях, на оцінках і прогнозах учених тощо. Найімовірніше, рішення було прийняте не одноосібно. Але це не означає, що раз Велика Британія скасовує обмеження, треба скасовувати і нам в Україні. Це буде занадто рано. Я б все одно ставився до цього з обережністю. Є речі, які треба продовжувати", – додав екссанлікар.

В Україні все ще високі показники захворюваності, тяжкості хвороби та летальності.

Коли чекати піку захворюваності?

За словами Бережнова, в Україні можуть фіксувати 40 тисяч нових випадків COVID-19 на добу.

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"Конкретна цифра нових випадків захворювання на добу залежатиме від того, скільки людей ми протестуємо. Зрозуміло, що триває зростання кількості заражень і хворих. Думаю, ще тиждень-два захворюваність зростатиме, може сягнути і 40 тисяч на день", – сказав екссанлікар.

Червона зона повертається

В Івано-Франківській області зашкалюють COVID-показники. Слідами засідання Державна комісія вирішила ввести з 24 січня 2022 року червоний рівень епідемічної небезпеки на території області.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко пояснив, що Івано-Франківська область вже перевищує три показники. Два з них свідчать про зростання навантаження на медичну систему – це рівень госпіталізацій та динаміка захворюваності.

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