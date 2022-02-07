Чи скасують масковий режим цього року: що сказали в МОЗ

Головний санлікар країни Ігор Кузін вважає, що загальна рекомендація носіння масок точно залишиться

Зобов'язання використовувати маску в замкнених приміщеннях можуть скасувати, але не скоро / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні цього року поки що не планують скасовувати масковий режим. В умовах скупчення людей маски добре захищають від вірусних інфекцій.

Про це сказав головний санітарний лікар України Ігор Кузін. інтерв'ю Фокус.

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На питання про те, яка ймовірність того, що наприкінці цього року в країні буде скасовано масковий режим, Кузін відповів, що цього не буде.

"Мені здається, що цього не станеться", – сказав санлікар.

Якщо мова йтиме про ендемічність COVID-19, то зобов'язання використовувати маску в закритих приміщеннях можуть скасувати.

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"Але подивимося, наприклад, на країни Азії, де (ще до пандемії) носили маски в метро чи іншому транспорті. В умовах скупчення людей вони добре захищають від вірусних інфекцій", – сказав Кузін.

Тому Кузін вважає, що така загальна рекомендація залишиться, хоча вже без будь-якої адміністративної відповідальності за її невиконання.

Чи скасують COVID-сертифікати в Україні

В Україні занадто рано починають скасовувати карантинні обмеження. Локдаун був більш ефективним у боротьбі з коронавірусом. Про це розповів ексголовний санітарний лікар України Сергій Бережнов.

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За словами Бережнова, у Великій Британії вже скасовують маски та сертифікати вакцинації , але в Україні ще рано приймати таке рішення

"Мені важко оцінити рішення британського прем'єра, тому що я не володію інформацією про епідемічну ситуацію у Великій Британії. Але якщо дивитися на те, як розвивається ситуація з коронавірусом у світі, то повністю знімати обмеження, на мій погляд, ще рано. Зараз у світі йде нова хвиля захворюваності", – сказав Бережнов.

Щоб знімати обмеження, слід чітко розуміти, як розвивається епідемічний процес.

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