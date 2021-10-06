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"Відмили" понад 600 млн грн: з'явилися нові подробиці "справи Труханова"

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
6 жовтня, 16:07
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Труханову вручили підозру. Фото: колаж "Сьогодні"
Труханову вручили підозру. Фото: колаж "Сьогодні"

Спеціалізована антикорупційна прокуратура і НАБУ повідомили про підозру меру Одеси і ще трьом чиновникам Одеської міської ради, які незаконно заволоділи понад 600 млн гривень.

Про це повідомили у пресслужбі САП.

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Деталі події

6 жовтня про підозру повідомлено міському голові Одеси і ще трьом чиновникам Одеської міськради у зловживанні службовим становищем і участі в злочинній організації, яка незаконно заволоділа активами територіальної громади Одеси і згодом легалізувала незаконно отримані доходи.

Слідство встановило причетність до схеми 16 осіб, 10 з них є учасниками злочинної організації, інші – співучасники скоєння інших злочинів.

У чому звинувачують чиновників?

Учасники злочинної організації у змові розробили механізм незаконного заволодіння активами – коштами місцевого бюджету і землею територіальної громади Одеси (далі – ОТГ) для її подальшої передачі під забудову.

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У підсумку за період з 2016 по 2019 роки ОТГ втратила не менше шести земельних ділянок загальною площею 15,9 га та незаконно витратила з місцевого бюджету 131 млн грн.

Загальний розмір збитку по цих епізодах, за результатами експертизи, становить 689 млн грн. Зараз слідчі дії тривають.

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