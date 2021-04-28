"Відмивали" гроші: СБУ вилучила понад 800 кг срібла у злочинної групи (фото, відео)

Служба безпеки України заблокувала діяльність злочинного угруповання, яке займалося легалізацією і незаконним переведенням коштів, в тому числі через покупку криптовалюта.
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
/ Фото: СБУ
За попередньою інформацією, зловмисники провели фінансові операції на більш ніж 240 млн грн, 65 млн з яких – пов'язані з відмиванням коштів. Зараз перевіряється інформація щодо можливої підтримки фігурантами терористичних угруповань "Л/ДНР".
"Оперативники спецслужби встановили, що організатори створили низку онлайн-ресурсів. Через окремі сайти і телеграм канали вони дозволяли користувачам конвертувати криптовалюту у готівку в особливо великих розмірах. При чому їхніми клієнтами були не лише громадяни України, а й з країн колишнього СНД, зокрема РФ, а також мешканці так званих "Л/ДНР", – йдеться в повідомленні.
/ Фото: СБУ
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Під час обшуків в Києві і Харкові правоохоронці вилучили:
- більше 43 млн грн;
- більше 800 кг срібла в банківських злитках;
- комп'ютерну техніку, флеш-носії, мобільні телефони;
- документи, що підтверджують проведення операцій.
/ Фото: СБУ
Одночасно Держфінмоніторинг зупинив витратні фінансові операції за певними банківських рахунків учасників протиправної діяльності.
Раніше повідомлялося, що СБУ викрила двох ділків, які допомагали Майні, а після крали криптовалюта у своїх клієнтів.