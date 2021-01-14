Відігріти дітей любов’ю: як працює дитбудинок сімейного типу у Дніпрі

Коли удома сім дитячих посмішок, тоді кожен день – свято. Саме стільки хлопців і дівчат у дитбудинку сімейного типу Соболєвих у Дніпрі. Зимовими вечорами їх зігріває тепло та любов мами-виховательки Світлани.
Як змінюється малеча, коли знаходить справжню родину – розповідають Вікторія Чистюхіна, Інга Лучкіна та Євген Шпак.
Тут завжди кожен робить свою справу. Але відпочивають обов'язково разом. Саме такі миті об’єднують усіх у дитячому будинку сімейного типу Соболєвих.
Понад 10 років у цій родині багато дітей із різними долями. Рита потрапила сюди два роки тому, коли втратила рідних.
Зараз Риті – 15 років. Вона жила з матір’ю та бабусею. Мама хворіла на туберкульоз і коли дівчинці було 9 років – вона померла. Згодом не стало й бабусі. Кілька місяців дівчинка провела в дитячому будинку. Перед першою зустріччю з новою родиною хвилювалась.
Коли зайшла в будинок – тут був натовп дітлахів, усі бігали, спілкувалися, гралися. Так вона з усіма й познайомилася. Зараз Рита, як і всі в родині, розвиває свої таланти – займається акробатикою. Для мами-виховательки Світлани Соболєвої дивитися на спокійних та усміхнених дітей – велике щастя. Адже долі в таких, як вони, нелегкі.
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Світлана згадує, що деякі діти ночували в коробках просто у парках. Саме після такої страшної картини вона вирішила взяти під опіку двох дівчаток. Потім створила дитячий будинок сімейного типу, про що жодного разу не пошкодувала.
У родині хлопці й дівчата розкриваються та стають геть іншими. Вони відігріваються, коли відчувають проявлену до них любов, розповідає мама-вихователька.
І всі ці роки з родиною Соболєвих пліч о пліч – Фонд Ріната Ахметова. Спочатку допомога у зведенні будинку, а згодом тренінги для батьків та постійна увага на свята. Ці подарунки – велика радість для дітей.
Такі миті викликають усмішки, адже акція "Рінат Ахметов – Дітям" – це добра традиція, яка почалася завдяки небайдужості найвідомішого благодійника України. Акція вже 20 років дарує малим віру в диво.
Світлана Соболєва каже:
"Нехай Фонд ще допомагає багатьом і багатьом діткам. Дає їм надію, щоб у нашій країні, в нашому суспільстві взагалі зникло таке поняття, як сирітство".
Цієї зими учасниками акції від Фонду стали понад 100 тисяч дітлахів.
Також нагадаємо, що за останні шість років вітання від Ріната Ахметова отримали 700 тисяч хлопчиків і дівчаток.
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