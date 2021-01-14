Відігріти дітей любов’ю: як працює дитбудинок сімейного типу у Дніпрі

Коли удома сім дитячих посмішок, тоді кожен день – свято. Саме стільки хлопців і дівчат у дитбудинку сімейного типу Соболєвих у Дніпрі. Зимовими вечорами їх зігріває тепло та любов мами-виховательки Світлани.

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Як змінюється малеча, коли знаходить справжню родину – розповідають Вікторія Чистюхіна, Інга Лучкіна та Євген Шпак.

Тут завжди кожен робить свою справу. Але відпочивають обов'язково разом. Саме такі миті об’єднують усіх у дитячому будинку сімейного типу Соболєвих.

Понад 10 років у цій родині багато дітей із різними долями. Рита потрапила сюди два роки тому, коли втратила рідних.

Зараз Риті – 15 років. Вона жила з матір’ю та бабусею. Мама хворіла на туберкульоз і коли дівчинці було 9 років – вона померла. Згодом не стало й бабусі. Кілька місяців дівчинка провела в дитячому будинку. Перед першою зустріччю з новою родиною хвилювалась.

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Коли зайшла в будинок – тут був натовп дітлахів, усі бігали, спілкувалися, гралися. Так вона з усіма й познайомилася. Зараз Рита, як і всі в родині, розвиває свої таланти – займається акробатикою. Для мами-виховательки Світлани Соболєвої дивитися на спокійних та усміхнених дітей – велике щастя. Адже долі в таких, як вони, нелегкі.

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Світлана згадує, що деякі діти ночували в коробках просто у парках. Саме після такої страшної картини вона вирішила взяти під опіку двох дівчаток. Потім створила дитячий будинок сімейного типу, про що жодного разу не пошкодувала.

У родині хлопці й дівчата розкриваються та стають геть іншими. Вони відігріваються, коли відчувають проявлену до них любов, розповідає мама-вихователька.

І всі ці роки з родиною Соболєвих пліч о пліч – Фонд Ріната Ахметова. Спочатку допомога у зведенні будинку, а згодом тренінги для батьків та постійна увага на свята. Ці подарунки – велика радість для дітей.

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Такі миті викликають усмішки, адже акція "Рінат Ахметов – Дітям" – це добра традиція, яка почалася завдяки небайдужості найвідомішого благодійника України. Акція вже 20 років дарує малим віру в диво.

Світлана Соболєва каже:

"Нехай Фонд ще допомагає багатьом і багатьом діткам. Дає їм надію, щоб у нашій країні, в нашому суспільстві взагалі зникло таке поняття, як сирітство".

Відео: Сьогодні

Цієї зими учасниками акції від Фонду стали понад 100 тисяч дітлахів.

Також нагадаємо, що за останні шість років вітання від Ріната Ахметова отримали 700 тисяч хлопчиків і дівчаток.

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