Опалювальний сезон 2021: в яких містах України дали тепло (оновлюється)

Спочатку його почали подавати в дитсадки, школи та лікарні

Опалювальний сезон 2021. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні стартував опалювальний сезон 2021. Тепло почали запускати в Тернополі, Луцьку, Житомирі та інших містах.

Детальніше про те, де вже є опалення – читайте далі в матеріалі "Сьогодні".

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Опалення в Тернополі

У Тернополі стартував опалювальний сезон. Тепло спочатку почали подавати в дитсадки, школи та лікарні.

"За даними Українського гідрометцентру, найближчими днями спостерігатиметься зниження середньодобової температури зовнішнього повітря. Зважаючи на це, опалювальний сезон з 10 жовтня розпочнеться для закладів дошкільної освіти, шкіл та лікувальних закладів Тернополя", – кажуть у міськраді.

У помешкання тернополян тепло розпочне надходити тоді, коли впродовж трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становитиме +8 градусів або нижче.

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Загалом у місті працює 41 котельна та паливна, які обслуговують 844 багатоквартирних будинки у місті. Усі вони готові до роботи в новому опалювальному сезоні.

У Тернополі розпочався опалювальний сезон. / Фото: Колаж: Сьогодні

Опалення в Луцьку

11 жовтня в Луцьку стартував опалювальний сезон. Як стало відомо, спочатку тепло подадуть у медичні установи та навчальні заклади, а після – населенню та іншим споживачам.

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Опалення в Житомирі

У Житомирі почали давати тепло з 11 жовтня в дитячі сади, школи і медустанови. Опалення для населення подаватимуть у залежності від погодних умов.

Якщо середньодобова температура 11 жовтня не опуститься нижче 8 градусів за Цельсієм, то теплопостачання для населення міста не запускатимуть.

Опалення у Львові

У Львові опалювальний сезон розпочався 11 жовтня. Тепло отримають всі категорії споживачів – школи, садочки, лікарні та населення. На сьогодні будинки готові до подачі тепла, акти готовності підписані, системи заповнені водою, проведена повірка лічильників.

Опалення в Харкові

У Харкові 7 жовтня запустили опалювальний сезон. Тепло почали подавати в лікарні, навчальні заклади та інші об'єкти соціально-культурної сфери. Зазначимо, що в Харкові у рамках підготовки до опалювального сезону було проведено реконструкцію і капітальний ремонт котелень, а також замінено понад 100 км технічно зношених тепломереж.

Опалювальний сезон в Україні. Фото: колаж "Сьогодні"

Опалювальний сезон в Україні

В Україні 7 жовтня вже стартував опалювальний сезон. Першими почали обігрівати школи, садки та лікарні у Києві.

"Теплопостачальні підприємства Києва почали подавати тепло в лікарні, дитячі сади і школи. З огляду на погодні умови, ми вже за лічені дні можемо почати опалювальний сезон для житлових будинків", – сказав мер Києва Віталій Кличко.

Якою буде погода в Україні у жовтні?

В другій половині місяця заморозки на території країни стануть звичайним явищем. Можливий і сніг: у Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.

Середня місячна температура у жовтні буде 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.

Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах подекуди 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.

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