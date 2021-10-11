Опалювальний сезон стартував у Тернополі: хто перший отримає тепло

У Тернополі стартував опалювальний сезон. Тепло спочатку почали подавати в дитсадки, школи та лікарні.
Про це повідомляє міськрада Тернополя.
"За даними Українського гідрометцентру, найближчими днями спостерігатиметься зниження середньодобової температури зовнішнього повітря. Зважаючи на це, опалювальний сезон з 10 жовтня розпочнеться для закладів дошкільної освіти, шкіл та лікувальних закладів Тернополя", – йдеться в повідомленні.
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Коли тепло пустять в будинки?
У помешкання тернополян тепло розпочне надходити тоді, коли впродовж трьох діб середня добова температура зовнішнього повітря становитиме +8 градусів або нижче.
Загалом у місті працює 41 котельна та паливна, які обслуговують 844 багатоквартирних будинки у місті. Усі вони готові до роботи в новому опалювальному сезоні.
Опалювальний сезон в Україні
В Україні 7 жовтня вже стартував опалювальний сезон. Першими почали обігрівати школи, садки та лікарні у Києві.
"Теплопостачальні підприємства Києва почали подавати тепло в лікарні, дитячі сади і школи. З огляду на погодні умови, ми вже за лічені дні можемо почати опалювальний сезон для житлових будинків", – сказав мер Києва Віталій Кличко.
11 жовтня опалювальний сезон стартував в Луцьку. Спочатку тепло отримають медичні установи і навчальні заклади.
Якою буде погода в Україні у жовтні?
В другій половині місяця заморозки на території країни стануть звичайним явищем. Можливий і сніг: у Карпатах, в північних, східних і місцями в центральних областях.
Середня місячна температура у жовтні буде 7-12 градусів тепла, в Карпатах шість-сім градусів тепла. Це на шість-сім градусів нижче, ніж у вересні.
Місячна кількість опадів очікується 28-67 мм, в Карпатах подекуди 80-105 мм, що в межах кліматичної норми.
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- У Житомирі 8 жовтня перенесли початок опалювального сезону. Причиною стали зміни кліматичних умов.
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