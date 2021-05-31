"Відірвався тромб": чому діти помирають після фізкультури та як запобігти

Лікарі кажуть, що тромби самі по собі не формуються і радять перед заняттями спортом обов'язково вимірювати пульс

В Україні не рідкість випадки смертей дітей після фізичного навантаження, зокрема в неділю стало відомо про раптову смерть 15-річного онука одеського гумориста Олега Філімонова.

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Чому діти помирають після фізичних вправ та чи можна цьому запобігти, дослідили новини "Сьогодні".

Фахівці кажуть, що головні причини смертей дітей після фізичного навантаження – судинні хвороби та серцева недостатність та інші хвороби серця. Лікарі зазначають, що тромб, з яким пов’язують смерть онука Філімонова, самі по собі не формуються – зазвичай у такому разі виною якісь серцеві патології.

"Могла бути якась серцева патологія або міокардит, який дав дуже низьку фракцію серця, але ще не проявився в серцевій недостатності, щоб це можна було помітити візуально", - каже кардіолог Юлія Климишин.

Більшість випадків лікарі пов'язують з патологією серцевого м'яза – гіпертрофічною кардіоміопатією.

Чи можна запобігти

Медики радять батькам пильніше придивлятися до дітей та звертати увагу на такі скарги як задишка, підвищене серцебиття та запаморочення.

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Крім того, якщо дитина йде займатися спортом, варто виміряти її пульс, він має бути 70-80 ударів за хвилину.

Якщо ж раптово стало зле, краще не сідати, а лягти і, звісно, негайно викликати швидку.

Щоб проблему виявити на ранніх стадіях, потрібно регулярно повноцінно обстежувати дитину: в рік, перед школою чи навчанням у спортивній секції. У таке обстеження обов’язково має входити ехокардіографія.

Відео: Сьогодні

Нагадаємо, сім’я Олега Філімонова вважає, що у 15-річного Евана відірвався тромб. Гуморист розповів, що все сталося дуже несподівано, смерть наступила миттєво, а в онука ніколи не було скарг на здоров'я, він навчався в морехідці та часто грав у баскетбол.