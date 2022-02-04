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СЬОГОДНІ Новини України

Відірвані від цивілізації. Як живуть маленькі села в Україні під час снігопадів – репортаж (відео)

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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МаленькийСереднійВеликий
4 лютого, 21:46
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Через негоду стається транспортний колапс, під час якого до населеного пункту не може доїхати жодна техніка

Замість дороги – кучугури снігу, замість транспорту – своїми ногами. На Закарпатті через сильні снігопади маленькі села – відірвані від цивілізації. Як виживають люди у завалених снігом районах, бачила наша Юлія Маркулич.

Про це повідомляється у випуску "Сьогодні".

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10 кілометрів від колишнього райцентру. Тут люди дуже бояться хворіти, бо допомоги годі дочекатися. Вчора – самотньому пенсіонерові стало зле. Підвищилася температура, почав задихатися. Сусіди викликали швидку, але медики просто не доїхали.

"Ось ця ділянка, де швидка не могла ніяк вийти. Потім ми вже привезли, тут діда оглянули й забрали в лікарню", – розповів Євген Химич, мешканець с. Костева Пастіль.

Рейсовий автобус теж не завжди долає кучугури – іноді пасажирам доводиться його штовхати.

"А що ми мали робити? В нас був інший вихід? Якщо до села не їде автобус, ми як у резервації знаходимося", – розповіла місцева жителька Василина Маркович.

В село їздити невигідно

Від села до райцентру автобус курсує тричі на день, і лише в будні. Водій бідкається – їздити невигідно: дорога жахлива, бус ламається.

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"Не прогрібають. Не підсипають. Ніхто нічого не робить. Ресори ламаються. Розхід великий. Томливо все. Не хоче їхати жоден перевізник", – розповів водій рейсового автобуса Василь Федькович.

Місцеві таксисти просять за 10 кілометрів – 300 гривень. Якщо взагалі погоджуються їхати у Костеву Пастіль.

Влада звинувачує снігопади

Водночас у селищній раді запевняють – ситуацію контролюють. Дороги розчищають регулярно, а колапс стався через сильні снігопади.

"Працювала техніка в даному напрямку щодня практично по два рази. Потужна техніка не може там добратися, а мобільна не має тієї потужності. Мобільні – маю на увазі на субпідряді працюють тракторні одиниці. Не мають тієї потужності, великий об’єм роботи", – розповів заступник голови Великоберезнянської селищної ради Іван Мицьо.

Втім, місцеві кажуть: ця ділянка шляху і влітку проблемна. Навіть латкового ремонту не було понад 10 років. У сільській раді обіцяють відновити дорогу цьогоріч. Просять на це в держави 10 мільйонів гривень. Та місцеві не дуже вірять черговим обіцянкам.

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