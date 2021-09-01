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Чи відправлять у відставку міністрів Тарана і Уруського? В "Слузі народу" прокоментували чутки

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
1 вересня, 16:00
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Мар'яна Безугла допускає, що восени можливі кадрові зміни в Кабміні
Мар'яна Безугла: відставка Тарана та Уруського можлива. Фото: колаж "Сьогодні"
Мар'яна Безугла: відставка Тарана та Уруського можлива. Фото: колаж "Сьогодні"

Заступник голови Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардеп від фракції "Слуга народу" Мар'яна Безугла допускає, що восени можливі відставки міністра оборони і віце-прем'єр-міністра з питань стратегічних галузей промисловості, які в даний час займають Андрій Таран та Олег Уруський . Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" в середу, 1 вересня.

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"За Лазебну я не можу вам прокоментувати. Що стосується Тарана і Уруського, такий варіант є, що, можливо, восени будуть зміни", – сказала депутат.

Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що в найближчі кілька місяців Рада може відправити у відставку трьох міністрів: міністра оборони Андрія Тарана, віце-прем'єр-міністра – міністра з питань стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та міністра соціальної політики Марину Лазебну.

За даними ЗМІ, кадровими змінами займуться після повернення президента України Володимира Зеленського з США.

Нагадаємо, 21 липня Кабмін звільнив трьох ключових заступників міністра оборони Андрія Тарана. Ходили чутки, що після 15 вересня піде з посади і він сам. Сайт "Сьогодні" з'ясовував, хто ще з держслужбовців може відправитися у відставку і в чому вони завинили.

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Раніше новини "Сьогодні" повідомляли, що 13 липня глава МВС Арсен Аваков написав заяву про звільнення за власним бажанням. На засіданні фракції "Слуга народу" президент Володимир Зеленський запропонував кандидатуру Дениса Монастирського, яка була підтримана оплесками. 15 липня парламент підтримав відставку Авакова, а 16 липня призначив Монастирського новим главою МВС.

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