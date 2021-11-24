Україна
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇺🇦 Ультиматум Майдану 🔱 "Вагнергейт" - хто виявився "кротом"? 💡 Велике оновлення мереж
СЬОГОДНІ Новини України

Відпрацювання ядерного удару по РФ та пік смертності від COVID-19 — головні новини за ніч

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
24 листопада, 06:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
ВПС США під час навчання відпрацювали варіант застосування ядерної зброї проти Росії, а пік смертності від COVID-19 вже минув
ВПС США нібито відпрацювали ядерний удар по території Росії, а в Україні смертність від COVID-19 пішла на спад/Колаж: Сегодня
ВПС США нібито відпрацювали ядерний удар по території Росії, а в Україні смертність від COVID-19 пішла на спад/Колаж: Сегодня

Сайт "Сьогодгні" зібрав найважливіші та найцікавіші новини, які ви могли пропустити, поки спали.

Євросоюз вдарив санкціями щодо спільників мігрантів: кому "потрапить"

Євросоюз введе санкції проти будь-яких фізичних осіб та організацій, які сприяють перевезенню мігрантів із близькосхідних країн до кордонів Європейського Союзу.

Реклама

/ Фото: Колаж: Сьогодні

У Дніпропетровській області правоохоронці "кришували" наркоугруповання

У Дніпропетровській області внутрішня безпека Нацполіції та ДБР викрили наркосиндикат під "прикриттям" колишніх та чинних поліцейських. Злочинна організація виготовляла та розповсюджувала наркотики на території Дніпропетровської області.

До складу наркоугрупування входило чотирнадцять осіб/Колаж: Сьогодні
До складу наркоугрупування входило чотирнадцять осіб/Колаж: Сьогодні

Реклама

ВПС США відпрацювали ядерний удар по території Росії

Американські бомбардувальники під час навчань відпрацювали варіант застосування ядерної зброї проти Росії. Крім того, активність американських військових біля кордонів РФ посилилася.

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Пік смертності від COVID-19 пройшов ще в першій половині листопада — НАН України

Національна академія наук України заявила, що пік смертності від коронавірусу в нашій країні вже минув. Вчені вважають, що пік відбувся 8-12 листопада.

Реклама

Останні два тижні епідемія спадала за всіма показниками/Колаж: Сьогодні
Останні два тижні епідемія спадала за всіма показниками/Колаж: Сьогодні

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Перспективи карантину
Реклама
ТОП публікацій
Ігор Сєров

Ігор Сєров

Провідний оглядач Сьогодні

 Дивитись усі статті
В тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Мобільні духом
Отримай свою суперсилу
Залітай у всесвіт Київстар!
Фото дня
Stop Fake
COVID-вакцина впливає на ДНК?
Дізнатись правду
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Реальна містика 🎃
Щоденник незалежності 🇺🇦

23 листопада 1991. До чинних грошових норм витрат на харчування чорнобильців додаватиметься від 1 карбованця 12 копійок до 2 карбованців 76 копійок залежно від віку…

Зануритись у той день
Короновірус за тиждень

108 387

захворіло за тиждень в Україні

-21%

Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.86

Російський рубль (₽)

0.3578

Євро (€)

30.24

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти