Відставка головнокомандувача ЗСУ, український рекорд на Олімпіаді та хресна хода у Києві – головні новини СЬОГОДНІ

Про що потрібно знати українцям 27 липня – добірка головних новин вівторка

Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 27 липня, президент Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака, українець встановив рекорд на Олімпіаді в Токіо, а в Києві пройшла хресна хода.

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"Сегодня" зібрали головні новини дня.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак йде у відставку

Президент України Володимир Зеленський відправив у відставку головнокомандувача ЗСУ Руслана Хомчака. Про це повідомив на брифінгу прес-секретар глави держави Сергій Никифоров.

Новим головнокомандуючим Зеленський призначив Валерія Залужного – командувача оперативного командування "Північ". Хомчак обійме посаду першого заступника секретаря РНБО – він замінить на ній Михайла Коваля.

Реклама Замість Руслана Хомчака Зеленський призначив Валерія Залужного. Колаж: "Сьогодні"

Українець Романчук встановив рекорд на Олімпіаді в Токіо

Український плавець Михайло Романчук став переможцем попереднього запливу на 800 метрів вільним стилем на Олімпіаді-2020 в Токіо. Спортсмен при цьому встановив новий олімпійський рекорд і рекорд України.

Романчук і ще один українець Сергій Фролов брали участь в четвертому запливі з п'яти. Михайло став переможцем запливу, подолавши дистанцію за 7: 41.28, а Сергій став четвертим, відставши від лідера на 6.39.

Михайло Романчук встановив олімпійський рекорд / Фото: Getty Images

350 тисяч учасників і пробки – в Києві пройшла хресна хода

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У столиці в день Хрещення Київської Русі віруючі провели хресну ходу. За підрахунками Української православної церкви на захід зібралися понад 350 тисяч віруючих.

Хід пройшов без провокацій. Кільком людям знадобилася допомога медиків через високу температуру на вулиці.

Тисячі людей прибули до Києва на хресний хід. Колаж "Сьогодні"

Нардепу Брагар скасували протокол за "п'яне водіння"

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Євген Брагар офіційно виправданий – протокол про його затримання в нібито нетверезому стані за кермом скасований. Причиною для такого рішення став результат експертизи, який показав відсутність алкоголю і наркотичних речовин в крові депутата.

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За даним фактом правоохоронці завершили внутрішнє розслідування. За підсумками службової перевірки, поліцейські вже понесли покарання за свої дії стосовно народного депутата (порушили інструкцію і не включили під час зупинки нагрудні камери).

Поліцейських покарали за зупинку Брагара. Колаж "Сьогодні"

Чистка кадрів у СБУ – навіщо Зеленський провів масові звільнення в спецслужбі

Президент Володимир Зеленський звільнив трьох заступників голови Служби безпеки України Івана Баканова, начальника одного департаменту і главу СБУ в Чернівецькій області. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чим завинили силовики і чому в спецслужбі почалася велика чистка кадрів.

Президент незадоволенний темпами боротьби з контрабандою. Фото: колаж "Сьогодні"

Відзначимо, ще 23 липня в Офісі президента України спростовували чутки про звільнення генерала-майора Баранецького.

Ми також писали, що Зеленський призначив нового дитячого омбудсмена замість Миколи Кулеби.

Всі подробиці в спецтемі Верняєв не поїде на Олімпіаду - допінг