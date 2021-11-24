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СЬОГОДНІ Новини України

Відсторонять від роботи? Як МОЗ боротиметься з лікарями-антивакцинаторами

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
24 листопада, 13:30
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Є дашборд, де видно кількість вакцинованих, які підписали декларацію у конкретного лікаря
В Україні є лікарі-антивакцинатори. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні є лікарі-антивакцинатори. Фото: колаж "Сьогодні"

Глава МОЗ Віктор Ляшко заявив, що з кожним лікарем-антивакцинатором він особисто "проведе роботу" і все перевірить. За його словами, він також за відсторонення таких фахівців від роботи, але не під час спалаху коронавірусу.

Про це Ляшко повідомив в інтерв'ю виданню "Бабель".

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Що буде з лікарями-антивакцинаторами?

Як розповів Ляшко, у МОЗ є дашборд, де видно кількість вакцинованих, які підписали декларацію у конкретного лікаря.

Ці дані аналізують. Якщо в одного лікаря щепилися лише 10% пацієнтів, а в іншого — 70%, до першого можуть виникнути запитання. Ляшко каже, що з кожним таким лікарем МОЗ "проведе роботу" і все перевірить.

"Ми пропонуватимемо: хочете — відпишіться від цього лікаря та підпишіться на нормального", – зазначив голова МОЗ.

Українські медики брали участь у мітингах противників вакцинації

Багато українських медиків брали участь у мітингах противників вакцинації та записували тематичні ролики. Але до списку тих, для кого вакцинація є обовʼязковою, лікарі не потрапили. Відповідний проєкт наказу МОЗ представив лише 13 листопада, у розпал осіннього спалаху. Коли рішення ухвалять, невакцинованих медиків мають відстороняти від роботи.

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"Чи я підтримую, щоб медиків відсторонювали? Так. Чи можна це робити на тлі спалаху? Ні. Це моя політична позиція: у конкретний час — не дозволю", — сказав міністр.

Є альтернативний варіант

МОЗ має альтернативний варіант боротьби зі спеціалістами, які порушують лікарську етику. Міністерство запропонувало законопроєкт "Про лікарське самоврядування".

Згідно з документом, якщо лікар своїми висловлюваннями шкодить пацієнтам, спеціальна комісія, до якої входять інші лікарі, може позбавити допуску до професії.

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