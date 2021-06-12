"Відваліть!". Гордон жорстко відреагував на критику форми збірної України росіянами

Журналіст порадив збірній Росії носити на футболках "портрет Путіна або дупу Соловйова" – що ще сказав Гордон

Журналіст Дмитро Гордон заявив, що Україна має право прославляти своїх героїв на футболках національної збірної з футболу.

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Про це він сказав в ефірі програми "Велика п'ятниця" на телеканалі "Україна 24".

Коментуючи невдоволення Росії через форми українських футболістів, Гордон підкреслив:

"Починають прив'язуватися до того, що "Слава Україні – Героям слава!", що це "нацики". Але це чудові слова – ми славимо свою країну і славимо її героїв. А героїв у нас багато. Тому нехай не лізуть зі своїм статутом у чужий монастир. Ми хочемо так писати на футболках – і ми будемо писати так. Ми хочемо свою карту публікувати повністю – і ми будемо її публікувати. Не подобається – не їжте. Ми не втручаємося в російську і будь-яку іншу форму. Публікуйте хоч портрет Путіна або дупу Соловйова на своїх футболках – нам від цього ані холодно, ані спекотно. Але коли ми пишемо – відваліть", – сказав він.

ордон зазначив, що був готовий попросити збірну навіть під загрозою технічної поразки виходити в футболках з написом "Героям слава!".

"Зарахували б технічну поразку – це була б технічна поразка. Але це була б грандіозна перемога України не тільки у футболі, а перемога нашої країни над російською агресією, над Путіним, Кремлем і всіма тими, хто за газпромівські бабки рухається у фарватері їхньої агресивної політики", – сказав він.

Нагадаємо, 10 червня УЄФА зажадав прибрати "Героям слава" з форми збірної України для Євро-2020 і залишити "Слава Україні!". Організація також пояснила, чому раптом "Героям слава!" на формі збірної України виявилося поза законом.

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Тим часом в мережі показали нову форму збірної "путінської Росії", в яку повинні б бути одягнені російські футболісти на цьогорічному чемпіонаті Європи. Якби Росія теж оновила дизайн форми своєї збірної, то на ній би могли "красуватися" згадки про війну в Україні і Грузії.

Всі подробиці в спецтемі Скандал з новою формою збірної України