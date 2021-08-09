Київ пригрозив Лукашенку – будуть наслідки

Міністерство закордонних справ України відповіло на всі звинувачення, які білоруський диктатор висунув вранці на адресу Києва

Міністерство закордонних справ України відповіло Лукашенко на всі звинувачення на нашу адресу під час його прес-конференції / Колаж "Сегодня"

МЗС України закликало владу Білорусі звільнити всіх політв'язнів і припинити репресії проти незалежних ЗМІ, а підтримку Мінськом Кремля назвало – підривом суверенітету і територіальної цілісності України. Така заява була зроблена Міністерством закордонних справ України з нагоди річниці президентських виборів в Республіці Білорусь , результати яких не визнав Київ.

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Про це йдеться в заяві МЗС України .

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"За рік ситуація в Республіці Білорусь в галузі свободи слова погіршилася. Були закриті і заблоковані десятки незалежних ЗМІ і громадських організацій. Значна кількість журналістів, правозахисників та рядових білорусів опинилися за гратами за політично вмотивованими звинуваченнями. Тисячі білорусів покинули батьківщину. Білоруська влада застосовує політичні репресії та переслідування як всередині, так і за межами Білорусі", – сказано в заяві зовнішньополітичного відомства України.

У цій же заяві МЗС України застеріг Білорусь від будь-яких форм підтримки політики Кремля, спрямованої проти незалежності і територіальної цілісності нашої країни. Інакше можуть бути міжнародно-правові наслідки.

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"Будь-які форми підтримки Мінськом протиправної політики Кремля, будемо розцінювати як недружній акт і фактичну підтримку російської агресії, що має відповідні міжнародно-правові наслідки", – сказано в заяві.

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В тренді Україна відповість. У Зеленського відреагували на заяви Лукашенка

Ласкаво просимо!

У цій же заяві Київ висловив підтримку білорусам, які ведуть боротьбу за свої права. У заяві МЗС сказано:

Україна залишатиметься і надалі відкритою та гостинною для громадян Білорусі, які змушені шукати місця проживання і працевлаштування в Україні.

Україна солідарна з білоруським народом і підтримує його прагнення жити у вільній, демократичній, дійсно незалежній європейській державі, в якій голос кожного громадянина враховується.

Річниця нелегітимного Лукашенка

Цей день Олександр Лукашенко почав з багатогодинної ранкової прес-конференції , під час якої досить багато часу приділив українським питаням. Зокрема, він не може зараз подзвонити Володимиру Зеленському (бо Кремль не зрозуміє), але може визнати Крим російським (бо "руки у нього розв'язані").

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Лукашенко також звинуватив Україну в підготовці бойовиків , які переправляються на територію Білорусі. Це спростувало МЗС України, вказавши, що "всі заяви Мінська про нібито постачання бойовиків і зброї з території України є вигадками, що вводять в оману білоруське суспільство".

Вдень стало відомо, що Велика Британія ввела нові санкції проти Білорусі у відповідь на дії режиму Лукашенка, а також за піратську посадку літака Ryanair і затримання журналіста Романа Протасевича.

Увечері в Офісі президента України заявили , що будь-які недружні дії в нашу сторону матимуть потужну відповідь з боку України і світової спільноти.