Київ пригрозив Лукашенку – будуть наслідки

Міністерство закордонних справ України відповіло Лукашенко на всі звинувачення на нашу адресу під час його прес-конференції / Колаж "Сегодня"
МЗС України закликало владу Білорусі звільнити всіх політв'язнів і припинити репресії проти незалежних ЗМІ, а підтримку Мінськом Кремля назвало – підривом суверенітету і територіальної цілісності України. Така заява була зроблена Міністерством закордонних справ України з нагоди річниці президентських виборів в Республіці Білорусь , результати яких не визнав Київ.
Про це йдеться в заяві МЗС України .
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"За рік ситуація в Республіці Білорусь в галузі свободи слова погіршилася. Були закриті і заблоковані десятки незалежних ЗМІ і громадських організацій. Значна кількість журналістів, правозахисників та рядових білорусів опинилися за гратами за політично вмотивованими звинуваченнями. Тисячі білорусів покинули батьківщину. Білоруська влада застосовує політичні репресії та переслідування як всередині, так і за межами Білорусі", – сказано в заяві зовнішньополітичного відомства України.
У цій же заяві МЗС України застеріг Білорусь від будь-яких форм підтримки політики Кремля, спрямованої проти незалежності і територіальної цілісності нашої країни. Інакше можуть бути міжнародно-правові наслідки.
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"Будь-які форми підтримки Мінськом протиправної політики Кремля, будемо розцінювати як недружній акт і фактичну підтримку російської агресії, що має відповідні міжнародно-правові наслідки", – сказано в заяві.
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У цій же заяві Київ висловив підтримку білорусам, які ведуть боротьбу за свої права. У заяві МЗС сказано:
- Україна залишатиметься і надалі відкритою та гостинною для громадян Білорусі, які змушені шукати місця проживання і працевлаштування в Україні.
- Україна солідарна з білоруським народом і підтримує його прагнення жити у вільній, демократичній, дійсно незалежній європейській державі, в якій голос кожного громадянина враховується.
Річниця нелегітимного Лукашенка
Цей день Олександр Лукашенко почав з багатогодинної ранкової прес-конференції , під час якої досить багато часу приділив українським питаням. Зокрема, він не може зараз подзвонити Володимиру Зеленському (бо Кремль не зрозуміє), але може визнати Крим російським (бо "руки у нього розв'язані").
Лукашенко також звинуватив Україну в підготовці бойовиків , які переправляються на територію Білорусі. Це спростувало МЗС України, вказавши, що "всі заяви Мінська про нібито постачання бойовиків і зброї з території України є вигадками, що вводять в оману білоруське суспільство".
Вдень стало відомо, що Велика Британія ввела нові санкції проти Білорусі у відповідь на дії режиму Лукашенка, а також за піратську посадку літака Ryanair і затримання журналіста Романа Протасевича.
Увечері в Офісі президента України заявили , що будь-які недружні дії в нашу сторону матимуть потужну відповідь з боку України і світової спільноти.