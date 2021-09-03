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СЬОГОДНІ Новини України

Вибух української ракети в США і палаючий костел в Києві – найрезонансніші новини СЬОГОДНІ

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
3 вересня, 23:57
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Українці переживали за довговічність фонтану на Арсенальній і за долю Костелу святого Миколая
З ракетою не вийшло, а пам'ятник архітектури вдалося врятувати / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"
З ракетою не вийшло, а пам'ятник архітектури вдалося врятувати / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Сайт "Сегодня" зібрав найбільш обговорювані новини четверга, 3 вересня.

Різниця між Росією і Україною

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Дуже жваво в соціальних мережах сьогодні обговорювалися відповіді президента України Володимира Зеленського на запитання студентів Стенфордського університету, куди український лідер приїхав в рамках робочого візиту в США. Зокрема, його відповідь на запитання представника Росії – в чому різниця між Україною і РФ: "Дракону з'явитися в Україні неможливо, тому що в Україні дуже сильне громадянське суспільство".

Під час спілкування в Стенфордському університеті була вельми невимушена обстановка / Фото Офісу президента України
Під час спілкування в Стенфордському університеті була вельми невимушена обстановка / Фото Офісу президента України

"Тут не тільки крила, і яйця відірвуть, і роги отшибуть. Тут тобі не там. Це Україна, дитинко", – так прокоментував цю публікацію в Фейсбуці користувач Мустава Дугу.

Вибух ракети

Не менш обговорюваною новина виявився запуск і вибух після нього ракети Alpha, розробки компанії Firefly Aerospace Inc. українського бізнесмена Максима Полякова. Виявилося, що політ був перерваний навмисно через відхилення траєкторії польоту .

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Українці співпереживали ракетобудівникам і експертно розповідали, які помилки були допущені при запуску.

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Пригоди фонтану

Користувачі Мережі, як завжди, з гумором поставилися до ситуації з пішохідним фонтаном на Арсенальній площі в Києві, куди напередодні в'їхала вантажівка .

Сьогодні оперативно усували наслідки інциденту. Обіцяли, що відновлений фонтан запрацює вже в неділю. Навколо площі встановили огорожу, щоб більше ніхто не переплутав фонтан з автомобільним проїздом.

"На хрена взагалі такі фонтани робити, діти травмуються, падають, а тепер і машина вирішила скупатися ", – вважає, наприклад Варвара Шеховцова.

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Зростання пенсії

Залишається важливою для українців тема пенсійних виплат.

Міністерство соцполітики порадувало , що в результаті комплексної програми підвищення пенсій середня пенсія в Україні з початку 2020 року зросла майже на 25% або 784 гривні і станом на 1 серпня 2021 року склала 3 866,84 гривні.

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У цьому питанні українці строго стояли на тому, що підвищення вони не помітили. "Щось я не помітила, що вона виросла", – написала, наприклад, Лідія Люсікова.

Горів костьол

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Пізно ввечері користувачі Мережі переживали за збереження пам'ятника архітектури національного значення Костелу святого Миколая, який з невідомих поки причин загорівся.

До ліквідації пожежі були залучені 16 одиниць техніки, а також 80 людей особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України в Києві. Ближче до півночі вогонь вдалося загасити.

Займання вдалося згасити ближче до півночі. Збиток поки з'ясовується / Фото "Сегодня"
Займання вдалося згасити ближче до півночі. Збиток поки з'ясовується / Фото "Сегодня"

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