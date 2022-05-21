Україна
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔥 Герої Сьогодні 🚑 Евакуація з "Азовсталі" ⚠ Бензинова криза 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини України

Очікуються грози та сильний вітер. Погода в Україні на 21 травня

Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
21 травня, 06:00
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
У більшості областей України оголошено штормове попередження
Синоптики попередили про небезпечну погоду. Колаж "Сьогодні"
Синоптики попередили про небезпечну погоду. Колаж "Сьогодні"

На суботу, 21 травня, у більшості областей України оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Реклама

Погода в регіонах

У північно-західних та північно-східних областях уночі пройдуть невеликі дощі. Вдень у всіх областях, окрім південних, очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вдень у північних та західних областях можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

На заході України небо буде хмарним. Синоптики попереджають про грози та пориви вітру до 15 – 24 метрів за секунду. Повітря прогріється до +23...+25 градусів. У частині р егіонів Сходу також буде багато опадів. Стовпчики термометрів покажуть +18...+20 градусів.

І тільки на Півдні небо протягом дня буде ясним та безхмарним, +25…+27 градусів.

Реклама

В Києві Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде хмарною. Вдень пройде сильний дощ, який надвечір повинен вщухнути.

Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини при зміні погоди відбувається своєчасне настроювання фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті посилюється захисна реакція, і здорові люди практично не зазнають негативного впливу погоди.

У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко перебудовуватися. Вплив погодних умов на здоров'я людини пов'язане також із віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.

Реклама

Читайте також

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Україна
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: головне
Докладніше
Хроніка обстрілів
Більше про це
Війна в Україні з космосу
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Діпломатичний фронт
Більше новин
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Допомога під час війни
Більше новин
Save Life
Поради лікаря
Наші гроші
Більше новин
Life новини
Всі новини
Останні новини
Показати ще
ВТРАТИ РОСІЇ
Дані на 9:00 20 травня
1
Особовий склад 28700
Особовий склад
2
Літаки 204
Літаки
3
Гелікоптери 168
Гелікоптери
4
Танки 1263
Танки
5
ББМ 3090
ББМ
6
Артилерія 596
Артилерія
7
Засоби ППО 93
Засоби ППО
8
РСЗВ 200
РСЗВ
9
БПЛА 460
БПЛА
10
Кораблі/катери 13
Кораблі/катери
11
Транспорт 2162
Транспорт
Докладніше
Показати ще
Нескорені
Пані Аліна - мати розвідника з бригади гетьмана Івана Сірка, який загинув у бою під Харковом. Після смерті сина стала активним донором крові для поранених бійців. “Сергій свою кров у бою віддав, може, я своєю хоч когось іншого врятую” - пояснює жінка.
Історія матері
Хроніка агресії
Всі новини на сьогодні
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29203.34

Bitcoin Cash (BCH)

190.06

Binance Coin (BNB)

301.66

Ethereum (ETH)

1958.29

Litecoin (LTC)

69.34

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
41,84
39,86
42,31
37,47
44,50
44,00
46,00
38,36
52,00
51,00
57,00
39,00
-
39,79
42,29
34,00
-
-
54,99
38,81
-
-
-
39,00
-
51,00
57,00
38,97
-
39,86
42,31
39,65
-
39,50
42,29
-
Читать в мае
ТОП-5 книг про політиків
Біографії сильних світу цього
Дізнатись
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
30,77 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Твій корисний Telegram
SaveUa

SaveUa

Зв'язує волонтерів з людьми, яким потрібна допомога

 Прихисти Українців

Прихисти Українців

Для переселенців, що потребують притулку

 Нам по дорозі

Нам по дорозі

Хто шукає автомобіль, щоб виїхати в інше місто

 Джгут 2.0.

Джгут 2.0.

Як надавати першу медичну допомогу

 Готовий до всього

Готовий до всього

Практичні поради щодо виживання та оборони

 Укриття Києва

Укриття Києва

Найближчі укриття у режимі реального часу (столиця)

 Будь у безпеці! Евакуація

Будь у безпеці! Евакуація

Актуальна ситуація на кордонах та інформація для переселенців
Чат-бот Розмовник U-гайд
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

29.25

Євро (€)

30.77

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барських

"Буде весна"

Макс Барських

Олександр Пономарьов

"Україна переможе"

Олександр Пономарьов

Антитіла

"Топити за своє"

Антитіла

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Співаймо разом!

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Україна
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти