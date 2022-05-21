Очікуються грози та сильний вітер. Погода в Україні на 21 травня

У більшості областей України оголошено штормове попередження

Синоптики попередили про небезпечну погоду. Колаж "Сьогодні"

На суботу, 21 травня, у більшості областей України оголошено штормове попередження.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Погода в регіонах

У північно-західних та північно-східних областях уночі пройдуть невеликі дощі. Вдень у всіх областях, окрім південних, очікуються короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Вдень у північних та західних областях можливі пориви вітру до 15-20 м/с.

На заході України небо буде хмарним. Синоптики попереджають про грози та пориви вітру до 15 – 24 метрів за секунду. Повітря прогріється до +23...+25 градусів. У частині р егіонів Сходу також буде багато опадів. Стовпчики термометрів покажуть +18...+20 градусів.

І тільки на Півдні небо протягом дня буде ясним та безхмарним, +25…+27 градусів.

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В Києві Наші пращури помітили, якщо у цей день погода буде хмарною. Вдень пройде сильний дощ, який надвечір повинен вщухнути.

Погода та її вплив на людину

Зміни погоди не однаково позначаються на самопочутті різних людей. У здорової людини при зміні погоди відбувається своєчасне настроювання фізіологічних процесів в організмі до умов навколишнього середовища, що змінюються. В результаті посилюється захисна реакція, і здорові люди практично не зазнають негативного впливу погоди.

У хворої людини пристосувальні реакції ослаблені, тому організм втрачає здатність швидко перебудовуватися. Вплив погодних умов на здоров'я людини пов'язане також із віком та індивідуальною сприйнятливістю організму.

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