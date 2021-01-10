Cніг та ожеледь: якою буде погода в Україні 10 січня

У Києві буде хмарно, без істотних опадів

Сьогодні в Україні прогнозується мінлива хмарність, короткочасний сніг очікується в північних областях і в окремих районах Харківської області, а також на заході.

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Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Неділя в Україні пройде без значних опадів. У південних областях країни може пройти дощ, в деяких містах до нього додасться мокрий сніг.

На заході країни хмарно, без істотних опадів. Температура повітря вночі -6...- 3 °С, вдень -1...+2 °С.

В північних областях теж хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -4...-1 °С, вдень -2...+1 °С.

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На сході країни без опадів. Температура повітря вночі -4...-1 °С, вдень -1...+2 °С. На півдні країни вночі прогнозується -4... -1 °С, вдень повітря прогріється до +1...+4 °С. У Києві хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Раніше 9 січня в декількох областях України прогнозувався дощ і мокрий сніг.

Нагадаємо, погода на початку червня-2021 буде теплою, в першій декаді почнуться часті дощі, супроводжувані спекою. Про це найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань розповів у коментарі сайту "Сьогодні".

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