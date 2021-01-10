Русский
$ 28,4
34,85
  1. Новини України

Cніг та ожеледь: якою буде погода в Україні 10 січня

10 січня, 07:27

Оксана Тесленко Оксана Тесленко

У Києві буде хмарно, без істотних опадів

Сьогодні в Україні прогнозується мінлива хмарність, короткочасний сніг очікується в північних областях і в окремих районах Харківської області, а також на заході.

Реклама

Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Неділя в Україні пройде без значних опадів. У південних областях країни може пройти дощ, в деяких містах до нього додасться мокрий сніг.

На заході країни хмарно, без істотних опадів. Температура повітря вночі -6...- 3 °С, вдень -1...+2 °С.

В північних областях теж хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -4...-1 °С, вдень -2...+1 °С.

В тренді
Вибух під Лубнами: з'явилося відео масштабної пожежі на газопроводі
Реклама

На сході країни без опадів. Температура повітря вночі -4...-1 °С, вдень -1...+2 °С. На півдні країни вночі прогнозується -4... -1 °С, вдень повітря прогріється до +1...+4 °С. У Києві хмарно, без істотних опадів. Вітер північно-західний, 3-8 м/с.

Раніше 9 січня в декількох областях України прогнозувався дощ і мокрий сніг.

Нагадаємо, погода на початку червня-2021 буде теплою, в першій декаді почнуться часті дощі, супроводжувані спекою. Про це найвідоміший народний синоптик України Леонід Горбань розповів у коментарі сайту "Сьогодні".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

погода дощ зима Украина дождь со снегом погода в Україні
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Дійте": Яценюк звернувся до Зеленського через заяви МедведчукаУкраїна
На Полтавщині під Лубнами стався потужний вибух на газопроводі
На Полтавщині під Лубнами стався потужний вибух на газопроводіУкраїна
"Зимовий" карантин: які товари не можна купити в магазинах в локдаунУкраїна
Січневий локдаун, день 1. Що всіх здивувало – репортаж
Січневий локдаун, день 1. Що всіх здивувало – репортажУкраїна
Зеленський покатався в Буковелі: фото з українцями
Зеленський покатався в Буковелі: фото з українцямиПолітика
На Закарпатті чоловік убив дітей своєї співмешканки
На Закарпатті чоловік убив дітей своєї співмешканкиЗахід

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти