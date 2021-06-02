Опіки, переломи і внутрішня кровотеча: боєць "Азова" розбився на мотоциклі

Валерій Алмазов ще до війни на Донбасі встиг послужити у французькому легіоні і в Україні отримав позивний Легіонер

Поки на передовій не вщухають обстріли від бойовиків, в тилу українська армія зазнала втрат. У лікарні помер боєць полку "Азов" Валерій Алмазов, який напередодні потрапив у страшну ДТП у Вінниці.

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Про це повідомляє пресслужба підрозділу.

Ще 30 травня в рідній Вінниці, куди Валерій приїхав у відпустку, він вирішив покататися на спортивному мотоциклі, але не впорався з керуванням, з'їхав з дороги і зіткнувся з бетонною огорожею. Від удару спалахнув бензобак мотоцикла, а сам боєць отримав перелом ключиці, численні рвані рани, опіки 3-4 ступеня і відкрилася внутрішня кровотеча.

Валерій Алмазов. Фото: "Азов"

Кілька діб лікарі боролися за життя Алмазова, друзі та небайдужі жителі здавали донорську кров, щоб врятувати його, але травми виявилися несумісними із життям. Він помер у реанімації.

Валерій Алмазов. Фото: "Азов"

41-річний боєць прийшов в "Азов" у 2015 році. Спочатку служив у роті розвідки, а згодом приєднався до першої роти другого батальйону підрозділу. Був кулеметником. До "Азова" Алмазов навіть встиг послужити у французькому іноземному легіоні, у зв'язку з чим серед "азовців" отримав позивний Легіонер.

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Як повідомляли новини "Сьогодні", на Донбасі за місяць "самоліквідувалися" десятки бойовиків. Практично всі втрати окупантів не бойові.

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