"П***ць Російській Федерації": рівненського школяра судили через крилату фразу

На хлопця поскаржилися його педагоги

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Педагоги з села Варковичі вирішили провчити дев'ятикласника Богдана та покарати його батьків за жарт під час останнього дзвоника. У відповідь на класичне "Cлава нації" хлопець сказав "П***ць Російській Федерації". Директор школи подала скаргу голові тергромади, щоб "батьків притягнули до адмінвідповідальності", розповіла "Україна 24" мама школяра Марія:

"Мій cин — патріот. Постійно стежить за ситуацією з фронтів, де точиться війна з росіянами. Патріотичний порив проявився у тому, що навіть у синьо-жовтий колір пофарбував антену на будинку. Нам дуже прикро, коли привселюдно хлопця спробували "принизити" — просити вибачення на останньому дзвонику. Я його розумію, бо підлітки дуже чутливі до війни".

Справу про адмінпорушення розглянув Дубенський міськрайонний суд. У скарзі педагоги вказали, фраза 15-річного учня "негативно відобразилось на емоційному стані учасників заходу".

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Як вказано в Єдиному державному реєстрі судових рішень, на засіданні 20 червня матір пояснила, що "на сина написали заяву, бо в школі недолюблюють, оскільки він активний, коли роблять зауваження, огризається".

"Завжди просила його, щоб змовчував, – прокоментувала матір хлопця. — Він не повинен був так казати, але зараз всі так говорять, бо війна. Всі вчителі до сина ставляться упереджено, а мали б знайти підхід до дитини. Коли син їздив на спортивні змагання з першим тренером, то було все добре й він його хвалив, знайшов підхід до нього".

Суддя Дубенського міськрайонного суду Олександра Жуковська постановила звільнити підлітка від адмінвідповідальності через малозначимість порушення. Тим паче суд встановив: родина благополучна: матір до адмінвідповідальності не притягувалася, працює та виховує ще одну дитину.

Раніше ми розповідали, що на Херсонщині окупанти роздають дітям зошити з пропагандою. Це біло-синьо-червоний зошит, на якому написано "армія Росії", зображено авіацію РФ, а ззаду розміщено повний текст гімну країни-агресора.

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