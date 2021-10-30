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СЬОГОДНІ Новини України

Пацієнти критичні, а місць у реанімаціях немає. Що відбувається в COVID-лікарнях Харкова

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Україна"
30 жовтня, 07:30
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У деяких областях України ситуація з COVID-19 близька до медичного колапсу
В Україні погіршується ситуація з COVID-19

На сьогоднішній день ситуація з коронавірусом в Україні з кожним днем погіршується – госпіталізації та зростання захворюваності зростають.

Про це заявила у прямому ефірі на телеканалі "Україна 24" у політичному ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" голова благодійної організації "СВОЇ" Леся Литвинова.

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"Я більше спілкуюся з пацієнтами. До мене звертаються ті, хто з якоїсь причини не зміг отримати допомогу від держави, або розгубився як отримати цю допомогу. Хтось не може госпіталізуватись, тому що не може госпіталізуватися, а хтось не госпіталізується, тому що не впевнений, що це треба робити, чи не довіряє лікарням, чи не розуміє, що треба робити, чи його неправильно зорієнтували", – сказала голова благодійної організації "СВОЇ".

Леся Литвинова розповіла про один із випадків із COVID-пацієнтом.

"Зателефонувала жінка і попросила концентратор для свого батька. Їм сімейний лікар сказав, що госпіталізуватися поки не треба. Треба поборотися вдома при сатурації (показник насичення крові киснем – ред.) – 70 та частоті дихання – 40. В результаті вони викликали швидку, я змогла переконати, що треба лягати до лікарні", – додала Леся Литвинова.

Вона сказала, що з лікарями теж доводиться спілкуватися. І серед них є такі, хто бореться за життя своїх пацієнтів, але є й ті, хто опустив руки, і ті, хто не розуміє, що з цими пацієнтами робити.

"Я розмовляла з лікарем "швидкої", який просив допомоги госпіталізувати пацієнта. Вони не могли знайти жодного місця у стаціонарі. Дуже важкий пацієнт. Це місто Харків. Ми всі знаємо, які там "епічні веселощі" з місцями відбуваються. І ось лікар швидкої допомоги, який приїхав на сатурацію нижче 30, який розкачав пацієнта в рукопашну – не може знайти місця цьому пацієнтові. І лікар каже: "Я не поїду, я ось тримаю пацієнта, допоможіть знайти місце". Я знаю, що місце змогли знайти з великими складнощами через міністерство, через усіх, кого можна було підняти. На жаль, історія закінчилася трагічно. У цій ситуації мені лікаря шкода", – розповіла голова благодійної організації "СВОЇ".


За її словами, Україна перебуває у дуже тяжкій ситуації і система не витримує.

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"Але це колективна провина. Давайте не говорити про те, що уряд винен, про те, що не зробили нічого, не підготувалися і так далі. Винні, на жаль, усі. Не буває такого, що хтось один поганий і хтось один не підготувався. У нас більшість людей, на жаль, не готові до того, що відбувається і не роблять жодних зусиль для того, щоб допомогти собі самостійно", – заявила голова благодійної організації "СВОЇ".

Леся Литвинова додала, що медична система могла б впоратися, але тільки якби не було такої кількості хворих на COVID.

Дивіться повний ефір програми "Свобода слова Савіка Шустера" на каналі "Україна 24".

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