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Пацієнти з онкологією можуть отримати допомогу після евакуації: куди звернутися

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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1 березня, 18:42
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Отримати допомогу можна без направлення, її повинні надавати безоплатно
Онкохворі зможуть отримати допомогу в умовах війни.
Онкохворі зможуть отримати допомогу в умовах війни. / Фото: Колаж: Сьогодні

Пацієнти з онкологією, які переїхали в інші регіони країни через бойові дії, можуть отримати необхідну їм медичну допомогу в інших медичних закладах країни.

Про це повідомили у Facebook Національної служби здоров'я України (НСЗУ).

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Звернутися можна без направлення. Допомогу повинні надавати безоплатно.

Куди можна звернутися за допомогою

Нижче зібрана актуальна інформація про роботу онкологічних центрів західного регіону України та контактні телефони для запису на прийом.

Львівський онкологічний регіональний лікувально-діагностичний центр

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  • Консультативна поліклініка працює в звичному режимі.
  • Відділення хіміотерапії та радіологічне відділення працюють із посиленим навантаженням.
  • Планові хірургічні операції тимчасово призупинені. Проводяться лише ургентні.
  • Телефони для довідки: +38 032 295 70 75, +38 032 295 37 77.
  • Запис на прийом +38 032 295 70 70.
  • Адреса: Львів, вул.Я.Гашека, 2а.

Тернопільський обласний онкологічний диспансер

  • Працює у штатному режимі. Пацієнти з онкологією можуть отримати необхідну медичну допомогу – хіміотерапію, радіологічне лікування, хірургічні операції.
  • Телефон: +38 (0352) 26-84-08.
  • Адреса: Тернопіль, вул Романа Купчинського, 8

Буковинський клінічний онкологічний центр

  • Працює у штатному режимі. Пацієнти з онкологією можуть отримати усю необхідну медичну допомогу – хіміотерапію, радіологічне лікування, хірургічні операції.
  • Щоб записатися на прийом, телефонувати за номером +3 0372 547 650.
  • Адреса: Чернівці, вул. Героїв Майдану, 242

Закарпатський протипухлинний центр

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  • Працює у штатному режимі – пацієнти отримують хіміотерапевтичне та радіологічне лікування, хірургічні операції.
  • Телефон: +3 (0312) 63-90-24.
  • Адреса: Ужгород, вул. Бродлаковича, 2.

Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради

  • Пацієнти отримують хіміотерапевтичне та радіологічне лікування.
  • Планові операції наразі не проводять.
  • Телефони колцентру: 099 302 95 89, 067 566 42 63.
  • Адреса: Івано-Франківськ, вул. Медична, 17.

Хмельницький обласний протипухлинний центр

  • Медзаклад проводить планові консультації, хіміотерапію та радіотерапію.
  • Щоб уточнити деталі щодо прийому, звертатися за телефонами: +3 (0382) 65-82-85, 096 065-82-85.
  • Адреса: Хмельницький, вул. Пілотська, 1.

Волинський обласний медичний центр онкології

  • Станом на 28 лютого, має можливість приймати пацієнтів з інших регіонів.
  • Пацієнти отримують хіміотерапевтичне та радіологічне лікування.
  • Планові хірургічні операції тимчасово призупинені. Проводяться лише ургентні.
  • Наявність ліків слід уточнювати за телефоном або на сайті медзакладу https://vood.com.ua/contacts
  • Телефон для довідок +38 (0332) 26-07-79.
  • Адреса: Луцьк, вул. Тімірязєва, 1

Рівненський обласний протипухлинний центр

  • Пацієнти отримують хіміотерапевтичне та радіологічне лікування, а також амбулаторні консультації та діагностику.
  • Проводяться лише невідкладні операції.
  • Деталі уточнювати за телефонами колцентру: +3 (0362) 63-45-82, 096-122-33-22, 067-560-18-76
  • Адреса: Рівне, вул. Олександра Олеся, 12.

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