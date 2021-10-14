Падіння смертності від COVID-19 і загроза зриву опалювального сезону в Україні — головні новини за ніч

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Будемо жити. Смертність від COVID-19 найнижча з початку року — ВООЗ
У світі смертність в результаті пандемії COVID-19 знижується і перебуває на найнижчому рівні протягом року. Летальні випадки скорочуються всюди, крім Європи, де кілька країн нині зіткнулися з новою хвилею пандемії коронавірусу.
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Ризикуємо опинитися з холодними батареями? Україна на межі зриву опалювального сезону
В Україні опалювальний сезон на межі зриву. Чиновники заявляють, що запасів природного газу немає і визнали, що купувати тепер потрібно за новими високими цінами.
10 тисяч і невідома рідина: що знайшли в особистих речах мертвого Полякова
Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін розповів про нові подробиці розслідування смерті народного депутата України Антона Полякова. Серед особистих речей загиблого було виявлено готівку в розмірі 10 000 гривень та 800 доларів США. А також два зразки катетера з речовиною бурого кольору.
Загроза нової епідемії? В Україні низький рівень вакцинації проти поліомієліту
6 жовтня в Рівненській області у дитини підтвердили небезпечне захворювання — поліомієліт. В Україні низький рівень вакцинації від цієї хвороби. Тому існує загрозу циркуляції вірусу в країні.
Гучний скандал з Арахамією: куди політик літав літаком Фірташа під час локдауну?
Двічі за локдаун літав приватним літаком, що належить мільярдерові Дмитру Фірташу. У гучний скандал потрапив Давид Арахамія — лідер фракції "Слуга народу". Більш того, свої авіаподорожі нардеп не вніс до своєї декларації.