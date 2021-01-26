Пандемія COVID-19 триває: кількість заражених перевищила 100 млн

Понад два мільйони чоловік померли від ускладнень

Кількість підтверджених випадків зараження коронавірусом у світі перевищило 100 млн чоловік. Від ускладнень, викликаних COVID-19, померло вже більше двох мільйонів людей.

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Про це свідчать дані Центру системних досліджень і інжинірингу при Університеті Джонса Гопкінса (США).

На вечір 26 січня в світі було зафіксовано:

100 032 461 випадок зараження COVID-19;

2 149 385 смертей від коронавірусу.

ТОП-5 країн за кількістю інфікованих:

США – 25 335 606;

Індія – 10 676 838;

Бразилія – 8 871 393;

Росія – 3 716 228;

Велика Британія – 3 700 235.

Україна з 1 237 810 інфікованими вже тиждень перебуває на 17-му місці в рейтингу Університету Гопкінса.

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Як відомо, дані Університету Гопкінса дещо різняться від офіційної статистики по COVID-19, яку подає українська влада.

Так, за даними міністра охорони здоров'я Максима Степанова, на ранок 26 січня в Україні підтвердили 1 197 107 випадків зараження коронавірусом. Загинули 22 057 чоловік. Вилікувати вдалося 965 835 інфікованих.

Зазначимо, що за минулий тиждень виявлено 31 130 нових випадків зараження коронавірусом, померли 1059 українців, одужали 81 554 особи. За даними Міністерства охорони здоров'я, з 18 січня в Україні госпіталізували 11 768 чоловік. Читайте докладніше про ситуації з епідемією за тиждень.

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