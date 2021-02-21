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Пандемія коронавірусу вплинула на якість зору в дітей

21 лютого, 15:30

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Діти проводять більше часу вдома і використовують гаджети

Під час пандемії різко зросла кількість людей, що мають проблеми із зором, особливо дітей. На це вплинула мала рухливість і активне використання гаджетів. Вчені називають це явище "карантинною міопією".

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Відповідне дослідження провели вчені з Китаю і Нідерландів, повідомляє DW.

У Китаї досліджували понад 120 тис. школярів у віці від 6 до 13 років. Отримані дані показали, що в "рік корони" кількість дітей, які страждають на короткозорість, різко зросла. Тільки у дітей 6-8 років міопію діагностували в три рази частіше, ніж у попередні роки.

"Переважно це пов'язано з дуже раннім та інтенсивним використанням комп'ютерів, смартфонів і планшетів на шкоду вільному часу на свіжому повітрі", – підкреслює директорка офтальмологічної клініки Мюнстерського університету, професорка Ніколь Ефір.

Крім того, постійний погляд на екран може насамперед у дітей викликати подразнення, втому і сухість очей.

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Нині тільки в Азії кількість короткозорих дітей і підлітків вище за середній рівень. Для порівняння: після Другої світової війни близько 20-30% 20-річних жителів Гонконгу, Тайваню і Південної Кореї страждали на міопію. Тепер показник виріс до 80%. Наприклад, у Китаї четверо з п'яти підлітків короткозорі. А в деяких країнах Азії цей показник досягає 95%. В Європі такий дефект зору спостерігається майже у половини людей у молодому віці.

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"З погляду офтальмологів, дітям до трьох років протипоказані комп'ютери, смартфони або планшети", – радить професорка Беттіна Ваббельс з офтальмологічної клініки Боннського університету.

Вона рекомендує обмежити дітям від чотирьох до шести років щоденне використання електронної техніки до 30 хвилин. У молодшому шкільному віці допустимий час – максимум година в день, а в віці близько десяти років – до двох годин. Це оптимальний час, щоб не виникло проблем із зором.

Як ми повідомляли раніше, у Сполучених Штатах вважають, що до квітня COVID-19 може "здебільшого зникнути" у країні, оскільки із січня кількість щоденних інфікувань знизилося на 77%.

До речі, в YouTube з'явився оригінальний влогер-пенсіонер. Фішка його в тому, що дід обговорює гарячі теми не сам, а вчиться життя у молоді, радячись з нею. Це відверто, місцями зухвало і прикольно. Рекомендуємо: "Дід Панч і молодь". Свіжий випуск – про п'яних за кермом.

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діти вчені зір коронавірус пандемія

Джерело: Reuters/Mohamed Azakir

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