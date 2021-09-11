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Пандемія не вщухає. В Україні зросла кількість хворих на COVID-19

Юлія Ляхова Юлія Ляхова Редактор розділу Гроші
11 вересня, 08:12
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Коронавірус продовжує поширюватися по країні, статистика по захворюваності знову пішла вгору
В Україні збільшилася кількість пацієнтів з коронавірусом
В Україні збільшилася кількість пацієнтів з коронавірусом / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні за останню добу виявили 3 869 нових випадків інфікування коронавірусом.

Про це повідомляє МОЗ.

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Всього інфекцію підтвердили у 2 314 423 осіб. За минулу добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 69 українців (всього – 54 320). Хворобу побороли 2 220 611 інфікованих (1 738 – за останню добу).

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області (379), в Києві (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.

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Чим небезпечний штам "Дельта"

В Public Health England оцінили ризики "Дельти" в порівнянні з іншими варіантами коронавірусу:

  • "дельта" швидше передається, ніж альфа-варіант (британський);

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    ризик госпіталізації вище;

  • ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.

Раніше ми повідомляли, що МОЗ просить Кабмін перевести Україну в "жовту зону".

Також нагадаємо, лікар Комаровський назвав 2 найефективніші способи боротьби з коронавірусом.

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