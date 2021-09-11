Пандемія не вщухає. В Україні зросла кількість хворих на COVID-19

В Україні за останню добу виявили 3 869 нових випадків інфікування коронавірусом.
Про це повідомляє МОЗ.
Всього інфекцію підтвердили у 2 314 423 осіб. За минулу добу від ускладнень, викликаних COVID-19, померли 69 українців (всього – 54 320). Хворобу побороли 2 220 611 інфікованих (1 738 – за останню добу).
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано у Львівській області (379), в Києві (370), Харківській (341), Дніпропетровській (278) та Чернівецькій (251) областях.
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Чим небезпечний штам "Дельта"
В Public Health England оцінили ризики "Дельти" в порівнянні з іншими варіантами коронавірусу:
"дельта" швидше передається, ніж альфа-варіант (британський);
ризик госпіталізації вище;
ефективність вакцини в придушенні симптомів після першої дози знижена на 15-20%.
Раніше ми повідомляли, що МОЗ просить Кабмін перевести Україну в "жовту зону".
Також нагадаємо, лікар Комаровський назвав 2 найефективніші способи боротьби з коронавірусом.