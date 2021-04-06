Пандемія байдужості: кількість безпритульних тварин в Україні значно зросла

Поки у США під час пандемії один притулок влаштовував у добрі руки приблизно 10 чотирилапих вихованців на день, притулок в Україні брав до себе у два рази більше покинутих тварин, ніж до початку карантину. А подарувати нову оселю котам і собакам, які опинилися на вулиці, погодилися в 1,5 раза менше українців.

В Україні, за різними підрахунками, приблизно 50 000 – 100 000 безпритульних собак (офіційна статистика не ведеться). На думку деяких експертів, цей показник відповідає загальній кількості вуличних собак у всьому Європейському Союзі. Чи збільшилася кількість покинутих тварин за період з березня 2020 до березня 2021 року? В українських притулках дають ствердну відповідь.

"Тварин стало надходити більше. Причому це вже не залежить від сезонності. Зазвичай у нас піковий період весна-осінь, а зараз практично весь рік з'являються нові тварини", — розповідає Олександра Мезинова, директор притулку "Сіріус" в Київській області, найбільшого в Європі.

За її словами, кількість котів і собак у притулку ніколи не перевищувала 3 000. Але з першим локдауном в Україні ця позначка зросла й наразі впевнено тримається на рівні 3 000+. "Непотрібних" чотирилапих стали викидати частіше, а брати нових ніхто не поспішає.

Українці не мають ні бажання, ні грошей забирати тварин

"Зараз притулки та волонтерські квартири в Києві забиті собаками й котами. Якщо у 2019 році до нас надходило десь 20-30 безпритульних тварин на місяць, то зараз приходить десь 50 або навіть більше. Знову ж таки, у позаминулому році, до карантину, нам вдалося знайти нову оселю для приблизно 800 котів і собак. А у 2020 році ми ледь влаштували приблизно 500 тварин", — діляться статистикою в "Сіріусі".

Водночас у США з початком локдауну у 2020 році була цілком протилежна ситуація. За даними Petpedia з посиланням на Washington Post, у період пандемії Covid-19 кількість узятих додому безпритульних собак зросла до 10-13 на день.

Проте із часом статистика "усиновлення" домашніх тварин у Сполучених Штатах впала так само різко, як і зросла. Через карантин загальна кількість влаштованих тварин знизилася на 36%. А за рік показники склали -32% для собак і -21% для котів.

Вплив пандемії коронавірусу на коефіцієнт "усиновлення" котів і собак у США за період з 13 березня до 11 вересня 2020 року, Statista.com

Як за кордоном, так і в Україні багато хто пов'язує таку ситуацію з тотальним безробіттям. Той, хто втратив основний дохід, не готовий брати до себе тварину, оскільки немає впевненості, що завтра вдасться її прогодувати або знайти гроші на лікування. До нестачі фінансів додається депресія та постійна тривога через епідемію Covid-19 у країні та світі. Інакше кажучи, звичайним українцям зараз не до чотирилапих друзів.

Погіршилася й ситуація з волонтерською допомогою та фінансуванням самих притулків.

"Люди бояться великих скупчень, тому менше волонтерів стало приїжджати в притулки, і такі відвідування стали рідшими. І потім, у людей практично немає грошей, щоб що-небудь купувати. Якщо й привозиться, то це в набагато менших обсягах. По-друге, коли ми звертаємося до організацій, ось це найжахливіше, то дуже багато організацій відповідають нам, що у них благодійні програми або урізані, або взагалі прибрані на час коронавірусу", — розповідає Олександра.

І все ж є ті, хто попри локдаун (або навіть завдяки йому), подарували безпритульним котам і собакам нову сім'ю. Це люди, яким під час пандемії вдалося зберегти стабільний дохід та які через карантин багато часу проводять удома. Саме тому у них є можливість серйозно підійти до адаптації та соціалізації щойно взятої тварини.

Розв’язати проблему безпритульних тварин в Україні може соціальна реклама

Щоб тварин забирали та не викидали, має бути потужна соціальна реклама, упевнені в притулку "Сіріус". На жаль, в Україні не проводиться пропаганда стерилізації, а також гуманного поводження з котами та собаками.

На думку волонтерів, причина безвідповідального ставлення до домашніх вихованців криється у відсутності освітньо-просвітницької роботи з боку держави. Починати таку роботу краще зі школи або навіть із дитячого садка. Це може знизити рівень неконтрольованої народжуваності тварин і кількість чотирилапих, покинутих на вулицях.

Реклама в соціальних мережах — це також один із найефективніших способів прилаштувати жителів притулку в хороші руки. Не лише куратори притулків, а й міжнародні компанії беруть участь у таких проєктах, розміщуючи інформацію про пошук нових господарів для покинутих котів і собак на своїх ресурсах. Компанія Mars Україна вже багато років підтримує притулок "Сіріус", надаючи фінансову та волонтерську допомогу.

"Попри складний час пандемії, компанія Mars Україна продовжує допомагати вихованцям, які утримуються в притулку "Сіріус". Ми не лише регулярно доставляємо корм для котів і собак, а й сприяємо тому, щоб якомога більше безпритульних тварин знайшли нову домівку та дбайливих господарів", — зазначає Руслан Скиба, директор з корпоративних зв'язків Mars Україна.

Безпритульні тварини, безумовно, потребують допомоги в цей непростий період. І, як показала зима 2021 року, аби зберегти життя тисячам вихованців, необхідно залучити якомога більше небайдужих українців.

"Цієї зими нам було дуже тяжко, — згадує Олександра Мезинова період сильних снігопадів. — Слава богу, що у нас була достатня кількість людей і що відгукнулися волонтери. Ми написали і в МНС, і місцевій владі, і в усі організації, у які могли. Був величезний наплив людей, різні компанії, громадські організації, просто компанії друзів, просто сусіди з найближчих міст. Одна людина, ми досі не знаємо, хто це, найняла величезну снігоприбиральну машину, яка чистила дороги біля притулку. Я дуже вдячна всім, хто приїхав і допоміг у цей складний час. Нам вдалося зберегти життя та здоров'я всіх вихованців притулку і врятувати від морозу ще 54 безпритульних тварин".

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