Пандемія COVID-19 не вщухає: навіть за суботу понад 12 тисяч нових хворих

Тих, хто вилікувався, вдвічі менше, ніж за минулу добу

В Україні за минулу добу, 10 квітня, підтвердили 12 112 нових випадків зараження коронавірусом.

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Про це йдеться на сайті РНБО.

Загалом інфекцію підтвердили у 1 853 249 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 235 українців (загалом – 37 014). Вилікувати вдалося 1 410 860 інфікованих (5 034 – за останню добу).

Нагадаємо, в Україні вже почалася кампанія з вакцинації населення. Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

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