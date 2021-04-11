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Пандемія COVID-19 не вщухає: навіть за суботу понад 12 тисяч нових хворих

11 квітня, 08:20

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Тих, хто вилікувався, вдвічі менше, ніж за минулу добу

В Україні за минулу добу, 10 квітня, підтвердили 12 112 нових випадків зараження коронавірусом.

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Про це йдеться на сайті РНБО.

Загалом інфекцію підтвердили у 1 853 249 осіб. За минулу добу від COVID-19 померли 235 українців (загалом – 37 014). Вилікувати вдалося 1 410 860 інфікованих (5 034 – за останню добу).

Нагадаємо, в Україні вже почалася кампанія з вакцинації населення. Україна уклала договір з американською фармацевтичною корпорацією Pfizer на поставку 10 мільйонів доз вакцини проти COVID-19.

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Відзначимо, Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів червоної зони. Які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сьогодні".

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Всі подробиці в спецтемі Коронавірус в Україні

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