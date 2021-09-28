Папа Римський може відвідати Україну зовсім скоро

Вже пройшло 20 років з першого і поки що єдиного візиту Папи Римського в Україну

Папа Римський може відвідати Україну в наступному році. Колаж: "Сьогодні"

У наступному році, ймовірно, в Україну приїде Папа Римський Франциск. Однак точна дата візиту поки невідома.

Про це повідомив архієпископ Мечислав Мокшицький в інтерв'ю KAI.

"Я дізнався, що Святіший Отець планує такий візит наступного року", – сказав Мокшицький.

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Мечислав Мокшицький

Мокшицький також згадав приїзд Папи Римського Іоанна Павла II.

"Ми вдячні Богу, тому що в цьому році ми змогли відзначити 30-ту річницю поновлення структур Римсько-католицької Церкви Святішим Отцем Іваном Павлом II, а також за його паломництво в нашу країну Львів і Київ 20 років тому", – додав Мокшицький.

"Кисень, який так необхідний". Зеленський покликав Папу Римського в Україну

Раніше ми повідомляли, що незабаром після візиту прем'єр-міністра України до Ватикану президент Володимир Зеленський зателефонував Папі Римському Франциску.

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Президент зазначив, що рівно 20 років тому в цей час Папа Римський Іоанн Павло II був з візитом в Україні, і що в серцях мільйонів українців живе пам'ять про цей час і про самого понтифіка.

Нагадавши слова Іоанна Павла про те, що "Європа має дихати двома легенями: західною і східною", Зеленський підкреслив, що Україна – невід'ємна частина східної легені Європи.

"Візиту Вашої Святості чекає насамперед народ України", – сказав Зеленський.

Він ще раз запросив Франциска відвідати Україну з візитом, назвавши це "киснем, що так необхідний". Глава держави підкреслив, що зустріч з українцями на українській землі стане доленосною подією.