Парад до Дня Незалежності на підборах. У Мережі розгорівся скандал через рішення Міноборони

Дівчата військові щодня тренуються марширувати на підборах – в Мережі заявили, що це суперечить цінностям НАТО

Фото: прес-служба Міноборони

У Києві розпочалася підготовка до параду до Дня Незалежності на якому жінки-військовослужбовці будуть марширувати на підборах. У мережі вже підняли шум з цього приводу.

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Про це повідомляє "Сегодня".

Що сталося?

Міністерство оборони України оприлюднило фото підготовки до параду на своїй сторінці в Facebook. Дівчат до цього готуватимуть три місяці.

Фото: прес-служба Міноборони

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"На цьогорічному параді вся жіноча "коробка" буде представлена курсантками Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. У 2018 році – це була змішана коробка, в яку входили дівчата з Військового інституту телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут та наші курсантки", – розповів викладач інституту, майор Євген Балабушка.

За його словами, зараз тренування проходять двічі на день – з 7:30 до 8:30 і з 15:00 до 18:00. Дівчата будуть йти в туфлях на підборах, тренуються вони в них же.

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Реакція соцмереж

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Подібна ідея не сподобалася користувачам Мережі. Вони пишуть, що це перетворює військовий парад в "фарс" і суперечить цінностям НАТО.

"Нещодавно ми критикували міністра Тарана, що жінки в армії досі не мають спеціальної білизни, їм видають чоловіче спіднє..., немає бронежилетів з урахуванням особливостей жіночої фігури. Але мені в голову не могло прийти, що міністр, замість вирішувати проблеми, додумається до каблуків на параді!. На розпеченому асфальті", - написала нардеп Ірина Геращенко.

"Чи доречно марширувати подібним чином? Ні, не думаю. Це все-таки військова історія, а не показ мод.

Разом з тим, туфлі на фото ідеальні. Каблук невисокий, стійкий, взуття очевидно зручне", – пише шеф-редактор "Лівого берега" Соня Кошкіна.

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"Ви дівчат на підборах змушуєте марширувати? На підборах просто важко ходити, а тут ще й репетиції маршу годинами в пеклі. З 7:30 ранку, говорите? Чи не соромно?" – написала журналіст Валерія Павленко.

"Шокована інформацією про те, що жінки на параді в День Незалежності будуть на шпильках. Це що взагалі таке? Ми будуємо натовську армію або сексистський заповідник совка? Невже в Міноборони не знають, що на війні дівчата ходять в берцах? Паради робляться, щоб продемонструвати армії народну любов і повагу, а не печерні уявлення керівництва країни про сучасну армію", – відреагувала глава комітету Верховної ради з питань інтеграції України в ЄС Іванна Климпуш-Цинцадзе.

Раніше ми повідомляли, що понад 5 млрд гривень, передбачених до 30-й річниці незалежності України, крім святкових урочистостей, підуть і на масштабні інфраструктурні проекти.