Паразитів аж кишить: журналісти "Сьогодні" перевірили водойми – результати шокують

Навіть коли відпочиваючі знають про брудну воду і що там може бути кишкова паличка – їх це не зупиняє

На українських пляжах стає все небезпечніше. Колаж "Сьогодні"

Більше 80 водойм в Україні не придатні для купання. У воді кишкова паличка, попереджають в Центрі громадського здоров'я. Зразки фахівці відбирали як в річках, так і в морі. Новини "Сьогодні" провели рейди пляжами у Чернівцях, Сумах, Кропивницькому та Черкасах – результати досліджень води шокували.

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Станом на сьогоднішній день не варто відпочивати на 15 пляжах Донецькій області, 14 – Запорізької області. У чорному списку також сім водойм Миколаївської області, 13 морських пляжів в Одеській і 19 – у Херсонській області. У столиці небезпечно купатися взагалі на всіх пляжах, тому що вода цвіте. Більшість річок і озер в Україні кишать бактеріями і паразитами.

Уздовж берега річки Прут у Чернівцях облаштували пляж, єдиний в місті. Для відпочинку є все необхідне. Але ось плавати тут, а тим більше пірнати – категорично не можна. У цьому місці воду з річки для досліджень фахівці відбирають двічі на місяць. За все літо аналізи жодного разу не показали норми – купатися заборонено! У воді кишкова паличка, таблички про заборону – всюди, але вони мало кого турбують.

Не можна поплавати і в Сумах. Хоча з водоймами тут пощастило – через місто протікає п'ять річок, є озеро. Але серед такого водного різноманіття жодного пляжу. Показник води лабораторія відбирає в чотирьох водоймах. Висновки невтішні – всюди паразити.

"Людина говорить:"Так я купаюся, я ж не п'ю, не заковтую воду. Воно так, але якщо потрапить...", – каже лікар з комунальної гігієни Сумського обласного центру профілактики хвороб.

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Незважаючи на заборону, не бояться купатися і в Кропивницькому. Людей не зупиняють навіть попередження рятувальників: послухали, погодилися і знову у воду. Пляж брудний, берег покритий водоростями, лежить чийсь чобіт, дохла риба, але відпочиваючих це не зупиняє.

У Черкасах городяни обачніші. Запевняють "Сьогодні": у воду не лізуть, бо гидко. Люди кажуть, що в ту воду заходити страшно, вона брудна, бояться підчепити інфекцію. Цікаво, що колір не найгірше. Держспоживслужба попереджає – водойма забруднена стічними водами. Кількість вірусних частинок в пробах у п'ять разів більше норми. Якщо таку воду випадково проковтнути, можна потрапити у лікарню.

"Несе загрозу виникнення тих самих гострих кишкових інфекцій, різного роду паразитарних хвороб. Тобто відпочинок може закінчитися такими проблемами в стані здоров'я", – сказав начальник Управління держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Держспоживслужби у Черкаській області Володимир Папач.

Альтернатива міським пляжам у Чернівцях, Сумах, Кропивницькому та Черкасах – лише приватні басейни. Але задоволення це не з дешевих – від 300 гривень в день з людини.

Раніше ми вже писали, чим небезпечне цвітіння води в річках і морі. Зелена тіна, яку часто можна побачити поблизу пляжу, не така вже нешкідлива – може викликати серйозні проблеми у людини, особливо якщо потрапить в рот.

А нещодавно на пляжах у Бердянську виросли гори водоростей. До прибережної лінії прибило тонни морської зеленої трави, через яку увійти в море для відпочиваючих стало вельми проблематично.