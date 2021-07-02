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"Паровоз вакцинації" набрав хід: в червні темпи збільшилися майже в 4 рази

2 липня 2021 18:29

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

У лідерах минулого місяця були китайська CoronaVac і Cominarty від Pfizer/BioNTech – ними вакцинували близько 1,2 млн українців

Українців вакцинують "стаханівськими" темпами. Фото: REUTERS/Alexey Malgavko

Українців вакцинують "стаханівськими" темпами. Фото: REUTERS/Alexey Malgavko

Українці вже отримали понад 2,5 млн доз вакцини, а масштаби вакцинації в червні вдалося наростити більш ніж втричі, порівняно з травнем.

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Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я.

Так, якщо в травні першою і другою дозою було вакциновано 408 741 особу, то в червні – вже 1 514 970.

Лідером минулого місяця став препарат Cominarty від Pfizer/BioNTech – зробили більш 634,3 тис. щеплень.

Вакцину CoronaVac від китайської компанії Sinovac, яку застосовують в центрах масової вакцинації громадян, вкололи 556,8 тис. разів.

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Однак лідером за кількістю повністю щеплених громадян виявилася Vaxzevria від AstaZeneca (південнокорейського виробництва) – в червні другу дозу отримали 310,3 тис. громадян.

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Раніше ми повідомляли, що до кінця місяця Україна отримає ще 9 млн доз вакцин від COVID-19. Сполучені Штати нададуть через механізм COVAX 2 млн доз вакцини Moderna, також очікуються препарати інших виробників.

Нагадаємо, що 1 липня, Кабінет міністрів опублікував постанову про введенні в Україні COVID-сертифікату. "Паспорти вакцинації" будуть відображатися в мобільному додатку "Дія", але їх можна буде отримати і в паперовому вигляді.

Більше про наслідки повторної вакцинації іншим препаратом, дивіться у відеосюжеті:

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Всі подробиці в спецтемі Вакцинація від коронавірусу

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