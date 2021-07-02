"Паровоз вакцинації" набрав хід: в червні темпи збільшилися майже в 4 рази

Українців вакцинують "стаханівськими" темпами. Фото: REUTERS/Alexey Malgavko
Українці вже отримали понад 2,5 млн доз вакцини, а масштаби вакцинації в червні вдалося наростити більш ніж втричі, порівняно з травнем.
Про це повідомили в прес-службі Міністерства охорони здоров'я.
Так, якщо в травні першою і другою дозою було вакциновано 408 741 особу, то в червні – вже 1 514 970.
Лідером минулого місяця став препарат Cominarty від Pfizer/BioNTech – зробили більш 634,3 тис. щеплень.
Вакцину CoronaVac від китайської компанії Sinovac, яку застосовують в центрах масової вакцинації громадян, вкололи 556,8 тис. разів.
Однак лідером за кількістю повністю щеплених громадян виявилася Vaxzevria від AstaZeneca (південнокорейського виробництва) – в червні другу дозу отримали 310,3 тис. громадян.
Раніше ми повідомляли, що до кінця місяця Україна отримає ще 9 млн доз вакцин від COVID-19. Сполучені Штати нададуть через механізм COVAX 2 млн доз вакцини Moderna, також очікуються препарати інших виробників.
Нагадаємо, що 1 липня, Кабінет міністрів опублікував постанову про введенні в Україні COVID-сертифікату. "Паспорти вакцинації" будуть відображатися в мобільному додатку "Дія", але їх можна буде отримати і в паперовому вигляді.
Більше про наслідки повторної вакцинації іншим препаратом, дивіться у відеосюжеті:
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