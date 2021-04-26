Великдень 2021: коли прибуде Благодатний вогонь в Україну

Глава ПЦУ Епіфаній розповів, що вогонь може прибути з деяким запізненням, але він обов'язково буде

Православна церква України повинна отримати Благодатний вогонь на Великдень в нинішньому році, але спеціальний чартерний рейс замовляти не будуть.

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Про це розповів предстоятель ПЦУ, митрополит Епіфаній в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Ми не будемо замовляти чартерного літака. Але, як в минулому році, так і в цьому році ті компанії, які будуть звершувати якісь перельоти в цей час, це можуть бути технічні якісь, і вони пообіцяли, що в цьому році також доставлять нам Святе світло, Благодатний вогонь, як ми називаємо", – зазначив він.

Епіфаній додав, що вогонь може прибути з деяким запізненням – вранці в неділю, але він обов'язково буде.

"Можливо, не в той час, коли ми бажали, ввечері, відразу за декілька годин. Це може бути і вранці вже в неділю, але обов’язково ми це світло отримаємо і розповсюдимо по Україні", – розповів митрополит.

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Нагадаємо, Епіфаній також розповів, що в Україні не будуть на Великдень закривати церкви, але віруючим потрібно буде дотримуватися дистанції, надягати захисні маски і дотримуватися всіх карантинних правил, щоб убезпечити себе та інших.

У Кабміні також заявили, що модель адаптивного карантину в Україні не буде змінюватися на травневі свята, однак українцям слід проявити відповідальність і уникати масових скупчень.

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