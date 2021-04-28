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Великдень і травневі на карантині: Шмигаль розповів, чи будуть нові обмеження

28 квітня, 13:47

Сергій Мартинець Сергій Мартинець

У найближчі тижні або навіть дні зможуть послабити карантин ще кілька регіонів

Карантин в Україні на великодні та травневі свята посилювати не будуть. Планують лише посилити контроль за дотриманням звичайних карантинних правил. Про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Він попросив українців дослухатися рекомендацій МОЗ і до церковних пастирів щодо дотримання санітарних норм і святкувати Великдень удома.

"Уряд не буде посилювати карантин на Великдень і травневі свята. Але посилимо заходи контролю за дотриманням вже встановлених обмежень. Передовсім йдеться про соціальну дистанцію і масковий режим", – сказав Шмигаль.

Також глава уряду нагадав, що за минулий тиждень відразу три області вийшли із "червоної зони" карантину – Чернівецька, Львівська та Одеська.

"Фактично в усіх областях ми бачимо зниження кількості нових випадків (коронавірусу) і госпіталізацій. Ще кілька регіонів у найближчі тижні або навіть дні зможуть послабити карантин", – підкреслив він.

Тим часом локдаун у Києві скасовують, оскільки в столиці поліпшилася епідситуація. Читайте детальніше, що і коли запрацює.

Всі подробиці в спецтемі Адаптивний карантин в Україні

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