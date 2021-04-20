Як будемо святкувати Великдень – чи введуть локдаун і в яких містах посилять карантин

2 травня українці святкуватимуть Великдень – традиційно, в цей день віруючі відвідують храми і освячують святкові паски. Однак через зростання захворюваності COVID-19 влада може посилити карантинні обмеження.

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Журналісти "Сегодня" розібралися, чи можуть посилити карантин на травневі свята.

Зеленський закликає бути розважливими

Президент Володимир Зеленський дав доручення уряду підготуватися до святкування Великодня в умовах непростої ситуації з коронавірусом. При цьому громадян він закликав бути розважливими і не збиратися в компанії.

"Хоча у нас і триває вакцинація, проте скупчення людей сьогодні досі становлять загрозу. Я особисто розумію, наскільки важливе свято Великодня, але пандемія коригує наші плани. Упевнений, у всіх нас буде ще багато спільних свят попереду, і ми знову будемо збиратися з сім'єю і друзями, але цього року нам треба бути розважливими", – сказав глава держави.

Степанов проти введення карантину

За словами міністра охорони здоров'я Максима Степанова, уряд поки не планує вводити спеціальний режим на великодній період. Глава відомства вважає, що українці повинні дотримуватися вже встановлених правил.

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"Тоді ми не будемо бачити серйозних спалахів COVID-19. Я не анонсував ніяких особливих режимів, я говорю про те, що якщо регіон буде перебувати, наприклад, на червоному рівні, то повинні діяти всі обмеження, які є в червоному рівні", – сказав він.

У той же час Степанов підкреслив, що нині в країні спостерігається позитивна динаміка з захворюваності, але МОЗ не планує знімати обмеження – спрогнозувати статистику після свят неможливо.

"У будь-якому випадку ми чекаємо ще після Пасхи, через 3-4 тижні, зростання кількості хворих. Я в зараз не можу сказати, до якої міри це зростання. Треба буде подивитися, як пройдуть свята, там не просто Великдень, а ряд свят, з 1 по 10 травня, це супроводжується мобільністю населення. З погляду епідеміології це додасть захворюваності", – сказав він.

Відзначимо, що ще 16 квітня Степанов заявляв, що Міністерство охорони здоров'я посилить обмеження на період травневих свят – "Звісно, буде особливий режим, ми будемо просити, звертатися до громадян".

Львів готується до обмежень

Львівська влада готують протокол, за яким буде проходити святкування Великодня, – "на відкритому повітрі, з дотриманням великої дистанції між віруючими".

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За словами мера Андрія Садового, священнослужителі дозволяють віруючим "самостійно освятити великодні кошики вдома святою водою".

"Нам категорично не можна допустити, щоб багато людей збиралося в одному місці, адже це відразу дасть зростання захворюваності. Духовенство це усвідомлює, отці розуміють свою відповідальність", – зазначив міський голова.

Ляшко пропонує святкувати онлайн

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні на період великодніх урочистостей можуть ввести ряд карантинних обмежень – зокрема, формат святкування онлайн, як це було минулого року.

За його словами, нині для церков і храмів уже передбачений ряд правил, якщо вони знаходяться в жовтого або червоного зонах карантину. Однак повністю закривати храми влада не планує.

"Ми хочемо, щоб хтось був в храмі, але з дотриманням усіх обмежень, а хтось повинен залишитися зовні. Плюс можливий формат Пасхи онлайн, який був минулого року", – сказав Ляшко.

Кличко хоче спецкарантін

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Столичний мер Віталій Кличко анонсував додаткові карантинні обмеження на Великдень – місто вже займається їх підготовкою.

"У нас попереду великі свята, і ми вже готуємо додаткові протиепідемічні заходи і норми, щоб після свят не стався інфекційний вибух. Ці правила розробляє міська комісія з надзвичайних ситуацій, і до Великодня ми їх обов'язково оприлюднимо", – заявив чиновник.

"Укрзалізниці" карантин не перешкода

Поки влада закликає українців відмовитися від масових зібрань на Великдень, "Укрзалізниця" запускає 16 додаткових поїздів. Протягом усіх травневих свят курсуватимуть потяги до Львова, Івано-Франківськ, Рахів та Ужгород на Заході.

Україна все стрімкіше наближається до повного локдауну – МОЗ знову розширив список регіонів червоної зони. Які регіони закрилися на жорсткий карантин і що там заборонено – читайте в матеріалі "Сегодня".

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