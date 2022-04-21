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СЬОГОДНІ Новини України

Великдень під час війни: як працюватимуть церкви і де освятитимуть паску

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21 квітня, 14:50
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Церкви, в тих регіонах країни, де діятиме комендантська година, будуть закриті
Цього року Великдень українці відзначать по-іншому
Цього року Великдень українці відзначать по-іншому / Фото: Колаж: Сьогодні

В цьому році православна Пасха припадає на 24 квітня 2022 року. Додаткових вихідних на Великдень цього року не буде. 25 квітня – буде звичайним робочим днем, робота якого оплачується у звичайному порядку. Сайт "Сьогодні" вирішив з'ясувати, як можна за умов війни освятити паски.

Національна поліція України повідомила, що церкви, у тих регіонах країни, де діятиме комендантська година, будуть закриті – це стосується і ночі на Великдень, 24 квітня.

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Там, де діє комендантська година, освячення пасхальних кошиків проводитиметься на прилеглій до храмів території або 23 квітня протягом дня та ввечері, або вранці 24 квітня, після завершення комендантської години.

Великодня служба – 2022: трансляції

В оголошенні Міністерства культури та інформаційної політики України сказано, що трансляції богослужінь відбуватимуться на каналах, залучених до Національного телемарафону єдиних новин #UA разом, і на каналі UA:КУЛЬТУРА.

Росія відмовилася від великоднього перемир'я

Росія відмовилася встановити великоднє перемир'я. Представник РФ заявив, що перемир'я потрібне для того, щоб українські військові нібито змогли перегрупуватися. Про це в Twitter написав постійний представник України за ООН Сергій Кислиця.

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"Позиція московського фюрера була озвучена вже через кілька годин на Радбезі", – написав він, опублікувавши відео виступи представника Росії.

Великдень 2022 в Україні

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Кащенко Дмитро - полковник ЗСУ, командир 58-ї окремої мотопіхотної бригади. За 8 років російсько-української війни талановитий офіцер отримав близько 20 нагород та відзнак, був неодноразово поранений. 2022 року відзначився при захисті Сумської та Чернігівської областей. “За особистий приклад героїзму і надзвичайно ефективні бойові дії” отримав звання Герой України.
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Герої не вмирають!

Відволік на себе вогонь ворожої авіації… Майор Дмитро Коломієць - військовий льотчик-винищувач. Одним із перших зустрів ворога: вранці 24 лютого офіцер вступив у повітряний бій над Хмельниччиною. Героїчно відвернув на себе вогонь ворожої авіації, врятувавши побратимів і десятки літаків. Герой України. Посмертно.

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