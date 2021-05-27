Паспорт вакцинації в Україні: кого пустять в ЄС і що треба знати вакцинованим

Паспорт вакцинації в Україні з'явиться з 1 липня. Він дозволить вакцинованих українцям в'їжджати в ЄС та інші країни як туристам

ЄС відкриває кордони з 1 липня. Однією з умов в'їзду буде наявність ковідного сертифіката. Це документ, який підтверджує, що людина вакцинована або не хворіє COVID-19.

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В Україні теж почали розробляти паспорт вакцинації і введуть його з липня. Але навколо нього вже повно міфів, нібито з ним не можна буде потрапити в країни ЄС і вакцина у нас не така.

"Сегодня" розбирається, що правда, а що міфи.

Міф 1. Без вакцинації не можна буде в'їхати в ЄС

В ЄС і тепер не можна в'їжджати туристам, хоча ковід-паспортів ще немає.

Поки в країни Євросоюзу можуть в'їхати ті, у кого є посвідка на проживання в одній із країн союзу, робота в ЄС або родичі.

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Ковід-паспорти не ускладнять, а навпаки дозволять в'їзд туристам до країн Євросоюзу.

При цьому не обов'язково бути вакцинованим. В ЄС хочуть пускати за негативними результатами ПЛР-тестів або інформації про одужання після COVID-19.

Якраз ця інформація буде в ковід-паспорті або сертифікаті.

Паспорт вакцинації буде в электронному і в паперовому вигляді. Фото: cdn.digitalhealth.net

Міф 2. Вакцини, які використовують в Україні, не підходять для поїздок в ЄС

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Дійсно, не всі вакцини допущені в ЄС. Одна з умов для в'їзду – людина повинна бути вакцинованою препаратом, дозволеним Європейським агентством з лікарських засобів.

Поки це вакцини від Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca і Johnson & Johnson.

В Україні використовуються вакцини Covishield, AstraZeneca-SK-Bio, Pfizer і CoronaVac.

Covishield, AstraZeneca-SK-Bio і AstraZeneca – це одна і та ж вакцина під різними торговими назвами. У неї ще є найменування Vaxzevria. Але головне, що все це AstraZeneca і вона допущена в ЄС.

А ось вакцина CoronaVac тепер тільки на розгляді в Європейському агентстві з лікарських засобів і в ВООЗ теж. Однак поки ЄС відкриє кордони для туристів за ковід-сертифікатами, цю вакцину можуть вже допустити. Так нещодавно ВООЗ схвалила іншу китайську вакцину, Sinopharm, і незабаром має бути і рішення щодо CoronaVac.

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic

Міф 3. Ковід-сертифікати, по суті, повертають візовий режим із ЄС

Це не правда, оскільки ковід-паспорт навпаки відкриває кордони ЄС для мандрівників. Зараз ковід-паспорти – єдиний варіант, який дозволяє зняти обмеження для вакцинованих людей, інакше такі заборони будуть діяти ще кілька років.

Деякі країни Євросоюзу починають пускати туристів до введення ковід-паспортів. Це Хорватія, Кіпр, Греція, Болгарія. Поки вони вимагають негативний ПЛР-тест або довідку про щеплення.

"Українці незабаром знову зможуть подорожувати в ЄС із закордонним біометричним паспортом, як це було раніше, і з новим документом – ковідним сертифікатом. ЄС поступово відкриває кордони, а в міністерстві цифровий політики і МОЗ обіцяють зробити нові документи для таких подорожей – ковідні сертифікати", – прокоментували "Сегодня" в Мінцифри.

Міф 4. Ковід-паспорти стануть необхідністю, а вакцинація – добровільно-примусовою

В Україні вакцинація – добровільна. А пускати в ЄС збираються не тільки вакцинованих, але і з негативними ПЛР-тестами або перехворілих із тестами на антитіла.

Але в деяких країнах сертифікати вакцинації дійсно використовують як стимул для щеплення. Наприклад, в Ізраїлі вакциновані отримують "зелений паспорт", який дає право відвідувати концерти, заходити всередину ресторанів, кіно, тренажерні зали тощо. Для інших діють обмеження.

Колишній міністр охорони здоров'я Максим Степанов теж говорив, що в Україні можуть бути дві версії сертифікату вакцинації: внутрішня і міжнародна. Але наразі питання про те, що в Україні вакциновані отримають більше можливостей, не піднімається. У нас всього 0,24% населення щеплено двома дозами.

У ЄС домовилися про єдиний паспорт вакцинації. Колаж "Сьогодні"

Міф 5. Паспорт буде складно отримати

Поки єдина складність – це вакцинуватися. Через невелику кількість вакцин в країні щеплюють обмежені групи людей. Хоча хтось знаходить лазівки і через сімейного лікаря проскакує позачергово. Але вакцинуватися просто за бажанням в Україні досі складно. З лютого цього року тільки 97,4 тис. українців отримали дві дози вакцини.

А ось отримати сертифікат вакцинації або ковід-паспорт буде легше, обіцяють в Мінцифри. Це буде перш за все цифровий документ в додатку "Дія", який можна буде завантажити або роздрукувати паперову версію на сайті.

"Дані про вакцинацію вносяться через електронну систему охорони здоров'я, а сам документ можна буде отримати у лікаря або згенерувати в додатку або на порталі "Дія", – прокоментували в Мінцифри.

З 1 липня в Україні впровадять паспорта вакцинації. Фото: колаж "Сегодня"

Міф. 6 Український ковідний сертифікат не діятиме в ЄС

Документ розробляють із урахуванням вимог Digital Green Certificate Єврокомісії і Smart Vaccination Certificate ВООЗ. Тобто, він буде відповідати тим стандартам, які вводять на міжнародному рівні, пояснили в Мінцифри.

"Сертифікат міжнародного зразка буде вводитися відповідно до рекомендацій Єврокомісії. Зокрема, він буде містити інформацію про тип і виробника вакцини і дату вакцинації. Це дозволить українцям знову вільно подорожувати", – додали в міністерстві.

Раніше сайт "Сегодня" писав, що Україна і ЄС домовилися про взаємне визнання COVID-паспортів. Віце-прем'єр Ольга Стефанишина повідомила, що Україна розробляла паспорта вакцинації у співпраці з Єврокомісією.

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