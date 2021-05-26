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Паспорти вакцинації в Україні з'являться вже на початку липня – Шмигаль

26 травня, 13:29

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Як зазначив прем'єр-міністр, наявність такого документа буде необхідною умовою для поїздок в межах ЄС

В Україні вже на початку липня з'являться сертифікати вакцинації (або COVID-паспорти).

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Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Європейський Союз перебуває фактично на фінальній стадії узгодження таких паспортів", – сказав Шмигаль.

Він також нагадав, що наявність такого документа буде необхідною умовою для поїздок в межах ЄС.

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Дезінфекція від коронавірусу. REUTERS/Ann Wang

"Запуск наших цифрових сертифікатів (вакцинації. – Ред.) заплановано на початок липня. Ми встигаємо, і ці сертифікати діятимуть в Європі", – зазначив Шмигаль.

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Раніше сайт "Сьогодні" писав, що Україна і ЄС домовилися про взаємне визнання COVID-паспортів. Віцепрем'єр Ольга Стефанишина повідомила, що Україна розробляла паспорти вакцинації у співпраці з Єврокомісією.

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

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