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Пасажир поїзда Київ – Трускавець влаштував погром у купе (фото)

13 травня, 14:59

Марія Дмитренко Марія Дмитренко

Один з пасажирів залишив у купе після себе справжній хаос – про інцидент повідомили в поліцію

Фото: Олександр Шевченко/Facebook

Фото: Олександр Шевченко/Facebook

Правоохоронці затримали пасажира поїзда №49 Київ – Трускавець за погром у купе. Чоловік розбив стіл, вибив вікно, пошкодив ліжко та залишив багато сміття.

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Про це повідомив керівник з комунікацій і маркетингу пасажирського напрямку "Укрзалізниці" Олександр Шевченко на своїй сторінці в Facebook.

"Таке враження, що це Халк їздив на мінеральні води і дорогою зчепився з дементорами... Але ніт. У такому вигляді залишив по собі вагон пасажир поїзда 49 Київ – Трускавець, і це неабияк засмучує команду, яка щодня докладає значних зусиль для ретельної підготовки сотень вагонів до літнього сезону", – сказав Шевченко.

Зазначається, що вагон відправили на реставрацію.

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Раніше ми повідомляли, що у Дніпропетровській області підлітки розтрощили вагон поїзда.

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Також нагадаємо, поїзд Львів – Москва закидали камінням. Один з кинутих каменів потрапив у вікно пасажирського вагона.

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