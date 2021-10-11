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Пасажирський поїзд Бахмут-Львів збив комбайн на залізничному переїзді (фото)

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
11 жовтня, 18:02
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Унаслідок зіткнення пошкоджені шість вагонів, локомотив поїзда та комбайн
Пасажирський поїзд збив комбайн на залізничному переїзді.
Пасажирський поїзд збив комбайн на залізничному переїзді. / Фото: Колаж: Сьогодні

На ділянці Фастів-Житомир сталася аварія на залізничному переїзді. Комбайн John Deere потрапив під пасажирський поїзд.

Про це повідомляє прес-служба "Укрзалізниці".

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ДТП сталася 11 жовтня о 15:12. За попередньою інформацією, водій комбайну проігнорував правила дорожнього руху й виїхав на нерегульований переїзд, де в той час наближався пасажирській поїзд №141 Бахмут – Львів.

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Пасажирський поїзд зіштовхнувся з комбайном. Фото: УЗ

Що з пасажирами?

Внаслідок зіткнення пошкоджений локомотив поїзда та шість вагонів. Але пасажири та поїзна бригада не постраждали. Водій комбайну відмовився від шпиталізації.

Пасажирів з вагонів, у яких від зіткнення розбилися вікна, пересадили на інші місця в поїзді.

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На місці працює поліція, і через слідчі дії поїзд затримався на 2 години 28 хвилин. Затримок інших рейсів наразі немає.

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